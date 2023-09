Taiwan prend les devants – Nouvelle ère dans la technologie d’affichage | Nouvelles de Taïwan

Les dispositifs d’affichage constituent la forme d’interface homme-machine la plus courante et la plus directe. Taiwan se classe non seulement au deuxième rang mondial en matière de production d’écrans, mais elle abrite également la première ligne de production de micro LED au monde. En fait, avec les semi-conducteurs, le secteur de l’affichage est l’une des industries qui représentent le mieux la force industrielle de Taiwan.





Imaginez un écran accrocheur, vibrant et coloré, qui, après un examen plus approfondi, se révèle être en réalité un panneau transparent. Ou que diriez-vous d’un autre écran plein de couleurs brillantes, mais formé en forme de S ? Ces produits remarquables font partie des offres phares de PlayNitride, le premier fournisseur au monde à lancer la production en série d’écrans à « micro-diodes électroluminescentes » (micro LED), et leurs écrans peuvent être visualisés avec une clarté totale, même en plein soleil grâce à leur luminosité impressionnante de 1 000 nits.





Les micro LED sont considérées comme la prochaine génération de technologie d’affichage. Leur luminosité exceptionnelle, leurs couleurs vives et leur efficacité énergétique sont déjà saluées. Non seulement ils surpassent les technologies d’affichage actuelles, mais ils offrent également une énorme flexibilité en termes de taille. De tels écrans peuvent être aussi petits qu’un micro-écran de 0,49 pouce pour des lunettes de réalité augmentée ou aussi énormes qu’un mur vidéo carrelé de 183 pouces. Cette vaste gamme de tailles promet un potentiel presque illimité pour une multitude d’applications.





En plus de PlayNitride, les géants taïwanais des panneaux AUO et Innolux ont également dévoilé cette année des montres intelligentes et des cabines de voiture intelligentes basées sur des micro-LED, déclarant 2023 « l’année de la production de masse de micro-LED » alors qu’ils présentent la puissance et les capacités de ces « Made in China ». à Taiwan », s’émerveille.





Sur les épaules des géants





Depuis les tubes cathodiques classiques, encombrants et lourds, jusqu’aux écrans plats portables minces et légers tels que les écrans à cristaux liquides (LCD), l’évolution des dispositifs d’affichage a été une révolution visuelle continue.





Saisissant l’opportunité présentée par les marchés en plein essor des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, l’industrie taïwanaise des panneaux a connu une croissance rapide. Grâce à l’augmentation de la demande des consommateurs, la valeur totale de la production de l’industrie des panneaux de Taiwan a atteint 1,7 billion de dollars NT dès 2010, dépassant la barre des mille milliards de dollars avant l’industrie des semi-conducteurs.





Depuis 2015, les fabricants de panneaux chinois ont profité des subventions gouvernementales et se sont engagés dans des baisses de prix agressives pour conquérir des parts de marché. En conséquence, la valeur de la production de l’industrie des panneaux de Taiwan a commencé à décliner d’année en année, un ralentissement qui s’est poursuivi jusqu’en 2021. Ce n’est qu’à ce moment-là que la valeur de la production de l’industrie a finalement retrouvé son ancienne gloire, dépassant l’ancien chiffre de 1 700 milliards de dollars NT.





Il n’y a pas de « meilleur », seulement du « meilleur »





L’industrie taïwanaise de l’affichage a fait un retour remarquable, déclare Lee Cheng-chung, directeur adjoint des laboratoires de recherche sur les systèmes électroniques et optoélectroniques de l’Institut de recherche en technologie industrielle (ITRI), qui a consacré une partie importante de sa carrière à la technologie de l’affichage. Il estime que grâce à la mise en œuvre par le gouvernement depuis les années 2010 d’une série de programmes de soutien à l’industrie de l’affichage, dans le cadre d’un effort à long terme visant à promouvoir la production indépendante de matériaux et d’équipements connexes et ainsi à réduire la dépendance aux importations, Taiwan dispose désormais de la chaîne d’approvisionnement du secteur de l’affichage la plus complète au monde.





Pour mieux rivaliser avec la chaîne d’approvisionnement chinoise, depuis 2016, les deux principaux fabricants de panneaux de Taiwan ont ajusté leurs opérations, en se concentrant sur la production de produits de grande valeur, en mettant en œuvre une production automatisée et en utilisant des systèmes de reconnaissance d’IA pour remplacer les inspections manuelles. À mesure que les composants électroniques sont devenus de plus en plus petits, ils ont amélioré le contrôle de la poussière et atteint des résolutions photolithographiques plus élevées, ce qui a entraîné une meilleure saturation des couleurs et une meilleure qualité d’image.





AUO et Innolux ont vu les fruits de leurs efforts en matière d’Industrie 4.0, d’automatisation et de fabrication intelligente, en obtenant la certification Lighthouse Factory du Forum économique mondial. En réponse à la demande de travail à distance provoquée par la pandémie de Covid-19, les fabricants de panneaux taïwanais ont engrangé de l’argent.





Avec leur excellente qualité et leurs prix abordables, les marques de téléviseurs populaires telles que Samsung et LG ont fait de grands producteurs taïwanais comme AUO et Innolux leurs références. Cependant, comme le remarque Lee Cheng-chung : « Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous sommes les héros méconnus derrière ces entreprises, mais nous pouvons toujours faire mieux.





La prochaine frontière





Outre les ordinateurs et les téléviseurs, une nouvelle application – et un nouveau champ de bataille industriel – pour les écrans LCD fait son apparition dans le monde des intérieurs automobiles.





Toutes les voitures nouvellement fabriquées sont aujourd’hui équipées d’une multitude de panneaux d’affichage, du tableau de bord et de la console centrale aux commandes de la climatisation, en passant par les rétroviseurs et même ceux pour les sièges passagers. Un véhicule peut comporter jusqu’à 12 panneaux, ce qui a créé un marché en plein essor pour les écrans automobiles.





AUO et Innolux sont d’importants fournisseurs de tels écrans, avec des commandes des principaux constructeurs automobiles du monde entier. Les deux sociétés ont produit pour quelque 70 milliards de dollars NT d’écrans automobiles en 2022, et les fabricants de panneaux taïwanais sont devenus le choix préféré des principaux constructeurs automobiles du monde entier pour la qualité et la fiabilité de leurs matériaux et de leur assemblage.





Une nouvelle technologie





De 2010 à 2012, un autre changement important s’est produit dans l’industrie, la Corée du Sud se concentrant sur le développement d’une technologie d’affichage avancée connue sous le nom de LED organiques (OLED). Depuis, au cours d’une décennie, ils se sont imposés avec succès comme leaders du marché, avec une part de marché élevée. Mais aujourd’hui, les fabricants coréens sont confrontés à une rude concurrence de la part de leurs homologues chinois, qui bénéficient de subventions gouvernementales substantielles, ce qui se traduit par une baisse des prix des produits OLED. Taïwan court également le risque d’être marginalisé dans ce segment du marché.





Mais aujourd’hui, une autre technologie d’affichage innovante fait son apparition : les micro LED. Les grands acteurs du secteur comme Apple et Samsung investissent avec impatience dans le développement de cette nouvelle technologie.





Commençons par expliquer ce qu’est la micro LED. Il fait référence au processus de réduction des diodes électroluminescentes (DEL) depuis des tailles mesurées en millimètres jusqu’à de simples micromètres, c’est-à-dire des microns (10 à 6 mètres, μm), mille fois plus petites.





Selon Charles Li, président-directeur général de PlayNitride, en 2011, les microLED n’étaient encore qu’un sujet de recherche universitaire et il était considéré comme « pratiquement impossible » que quiconque puisse réellement les créer en tant que produits viables.





À titre de comparaison, le diamètre d’un seul cheveu humain est d’environ 50 à 100 microns, et les puces micro LED ont généralement une taille inférieure à 30 microns, ce qui est trop petit pour que l’œil nu puisse les distinguer (celles utilisées dans les lunettes de réalité augmentée ne mesurent que 2,5 microns de diamètre). ). La création d’un écran 4K nécessite plus de 26 millions de puces LED, dont chacune doit être connectée à un fond de panier de pilotage. Cela peut paraître simple en principe, mais dans des tailles aussi petites, cela représente un défi de taille.





La lumière au bout du tunnel





La technologie qui a rendu possible cet exploit impossible est connue sous le nom de « transfert de masse ». Selon Li, chaque nouvelle technologie a un « chaînon manquant », et le transfert de masse était ce lien pour les micro LED. Le transfert de masse trouve son origine dans le domaine de l’ingénierie mécanique, un domaine dans lequel la plupart des gens ne sont pas particulièrement familiers avec les LED ou les panneaux d’affichage. Cela a laissé les micro-LED dans un no man’s land, à l’intersection des panneaux, des LED et de la fabrication mécanique.





Li ajoute que dans le passé, la principale approche du transfert de masse consistait à presser deux feuilles de verre très dures ensemble, mais quelle que soit la manière dont elles procédaient, le taux de rendement (le pourcentage de produit répondant aux exigences de qualité) était toujours inacceptablement bas. –80%. Cependant, l’équipe a été inspirée par le fait qu’en appliquant une coupe sur un document, on obtient une meilleure empreinte en plaçant une autre feuille de papier en dessous. En modifiant leur approche et en utilisant un matériau de sous-couche flexible, le taux de rendement est passé à 90 %.





Première au monde





PlayNitride a rendu l’impossible possible en établissant avec succès la première ligne de production de micro LED au monde, qui a commencé à accepter des commandes et est entrée en production en volume en 2019. Grâce à la technologie de transfert de masse, ils sont capables de transférer un grand nombre de puces micro LED vers le fond de panier, après quoi le les modules d’affichage sont testés et inspectés et les puces LED défectueuses sont remplacées. Ils ont également créé un processus de production transparent, depuis l’épitaxie des plaquettes LED jusqu’aux panneaux micro LED finis. Actuellement, ils produisent plus d’un millier de cartes Chip-on-Carrier (COC) par mois, qui sont vendues à de grandes entreprises comme Samsung et AUO, qui sont à la fois actionnaires et clients.





Actuellement, elle reste la seule ligne de production au monde à produire en masse des panneaux COC, et Li estime qu’elle sera en mesure de maintenir cette avance pendant au moins deux ans.





Li affirme avec confiance que les microLED connaîtront une évolution générationnelle, tout comme les semi-conducteurs, devenant de plus en plus petites tandis que les panneaux deviendront de plus en plus grands. De plus, à l’instar de la loi de Moore concernant les semi-conducteurs, le coût pourrait être réduit de 50 % tous les 12 à 18 mois.





Un avenir dynamique





Li estime que les microLED représentent une opportunité pour l’industrie taïwanaise des panneaux de dépasser la génération OLED et d’entrer directement dans une nouvelle ère. Cela permettrait à l’industrie taïwanaise des panneaux de retrouver sa stature sur la scène mondiale.





« La Micro LED est véritablement un cadeau des dieux fait à Taiwan. Bien qu’il s’agisse d’une technologie difficile, une fois développée avec succès, elle aura le potentiel de dominer le marché », déclare Lee Cheng-chung, qui est également président de la Taiwan Display Union Association.





Lee explique en outre que la chaîne d’approvisionnement des micro-LED nécessite la collaboration de trois industries : la fabrication de panneaux, la production de LED et une industrie forte des semi-conducteurs. Taiwan est le seul pays au monde à posséder ces trois industries, ce qui en fait la nation la plus compétente dans ce domaine.





Pour Taïwan, qui investit dans la technologie micro LED depuis près d’une décennie, cela promet d’inaugurer une nouvelle vague d’innovation en matière d’affichage, démontrant une fois de plus les prouesses de Taïwan dans le monde de la technologie d’affichage.





Les écrans micro LED peuvent être moulés en courbes. (Photo panoramique de Taïwan)







Charles Li, PDG de PlayNitride, estime que le succès de leur ligne de production de micro LED n’est pas seulement dû aux avancées technologiques, mais également au soutien des investisseurs du monde entier en termes de financement et d’orientation. (Photo panoramique de Taïwan)











Des puces LED microscopiques sont transférées sur un substrat temporaire pour créer des cartes Chip-on-Carrier (COC). (Photo panoramique de Taïwan)