Un ancien responsable de Taipei appelle à la prudence quant au projet du Pentagone de fournir gratuitement une « assistance importante à la sécurité »

Taïwan pourrait faire face à de graves conséquences s’il accepte des armes gratuites des États-Unis au milieu d’une impasse avec Pékin, a averti jeudi un ancien ministre de la Défense de l’île autonome.

S’adressant aux journalistes, Feng Shih-kuan, qui a été ministre de la Défense de Taïwan de 2016 à 2018, a été invité à commenter une déclaration du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui a confirmé cette semaine que Washington allait « fournira bientôt une aide supplémentaire significative en matière de sécurité à Taïwan » dans le cadre du même programme d’urgence utilisé pour soutenir l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

« Si vous recevez soudainement une telle aide gratuite, vous devez payer un certain prix impensable », dit l’ex-ministre, sans plus de précisions.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer s’il parlait de la guerre entre Taïwan et Pékin, Feng a déclaré qu’il croyait « nous ne serions pas si stupides, et qu’il devrait y avoir des choix. »

Lundi, le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré que l’île négociait avec le Pentagone pour recevoir des armes d’une valeur de 500 millions de dollars, qui seraient gratuites et « non déduit de la liste d’achat qui a été retardée par les États-Unis ». Il a également précisé que le paquet d’armements « inclure des missiles et certains services logistiques pour aider à former nos soldats. »

Pendant ce temps, une source militaire taïwanaise anonyme a déclaré au South China Morning Post que l’aide militaire américaine comprendrait des systèmes de défense aérienne portables Stinger, des missiles antichars TOW 2B Aero et Javelin.

En plus de cela, ces dernières années, Washington a signé un certain nombre d’accords sur les armes avec Taipei, y compris un accord de 2019 d’une valeur de 8 milliards de dollars pour fournir à l’île autonome 66 chasseurs F-16V, qui a été retardé en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, selon au ministère de la Défense de Taïwan.

La Chine, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain, a condamné à plusieurs reprises les livraisons d’armes américaines à Taipei, affirmant que de telles mesures transformaient le territoire en « une poudrière » et avertissement de « conséquences » pour ceux qui s’immiscent dans les affaires intérieures de Pékin.