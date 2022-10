Taïwan pèse la menace d’une guerre avec la Chine alors que Xi entame son troisième mandat

Les élèves du secondaire Liao Hong-yu, à gauche, et Chen Yi Hsiang démontrent les compétences qu’ils ont acquises lors de l’entraînement au combat et à la survie avec la formation d’éducation à la défense nationale à Hualien, Taiwan. (An Rong Xu pour le Washington Post)

HUALIEN, Taïwan — Dès leur plus jeune âge, Wang You-cheng et ses amis ont débattu de ce qui semblait être une question théorique : si la Chine devait attaquer, seraient-ils prêts à se battre pour protéger leur pays ? Ayant grandi à Hualien, où une demi-douzaine d’installations militaires gardent la côte est de Taiwan, les garçons se sont habitués aux sons et aux images de la préparation d’une guerre qui semblait ne jamais arriver. Les fenêtres hermétiques des écoles bloquaient le boom des avions de combat F-16 ; camions militaires mêlés à des cyclomoteurs dans la circulation. Wang et ses amis ont joué à des jeux de survie et ont appris à tirer avec des fusils BB.

Leurs jeux sont maintenant devenus les bases de la défense civile alors qu’ils réalisent que la guerre est plus proche qu’ils ne le pensaient. “Taiwan est en fait l’un des endroits les plus dangereux au monde”, a déclaré le jeune homme de 17 ans, assis dans un magasin d’armes à air comprimé avec ses amis d’enfance, Liao Hong-yu, 17 ans, et Chen Yi Hsiang, 18 ans.

C’est une réalité qui s’impose à plus de 23 millions d’habitants de l’île alors que la détermination du dirigeant chinois Xi Jinping à “résoudre la question de Taiwan” grandit en tandem avec son ambition de concrétiser la place de la Chine au sommet de l’ordre mondial. La poursuite de ces objectifs par Xi risque de provoquer un conflit militaire plus large qui opposerait la Chine aux États-Unis et à ses alliés en Asie. Le président Biden a réitéré le mois dernier que les troupes américaines défendraient Taïwan si la Chine envahissait, même si les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que ses remarques ne signalaient pas un changement dans la position américaine d’ambiguïté stratégique envers l’île.

Xi devrait obtenir un troisième mandat la semaine prochaine, lui accordant un règne prolongé et plus de latitude pour réaliser le “grand rajeunissement de la nation chinoise”. L’unification avec Taiwan, par la force ou par des négociations, est au cœur de cette vision.

Pendant des décennies, les dirigeants chinois se sont engagés à prendre Taiwan, où les forces militaires du Kuomintang et des centaines de milliers de Chinois ont fui et mis en place un gouvernement rival après leur défaite en 1949 face au Parti communiste chinois (PCC). Des générations d’étudiants chinois ont appris que Taiwan est une partie inviolable de leur pays, séparée par un accident de l’histoire. Sous Xi, ce n’est plus une simple propagande.

« Il ne considère pas cela comme un simple slogan. C’est un plan d’action qui doit être mis en œuvre », a déclaré Chang Wu-ueh, professeur spécialisé dans les relations inter-détroit à l’Université de Tamkang et conseiller du gouvernement taïwanais. « Avant, les dirigeants parlaient de l’unification comme d’une chose à réaliser à long terme. Maintenant, c’est le numéro un sur l’ordre du jour.

La quête de Xi Jinping pour le contrôle total de la Chine ne fait que commencer

Dans l’impasse difficile depuis que la Chine a cessé de bombarder les îles au large de Taiwan dans les années 1970, les deux rives du détroit de Taiwan n’ont fait que s’éloigner. Alors que Taïwan est passé à une démocratie multipartite et que ses citoyens sont de plus en plus identifiés comme taïwanais plutôt que chinois, Pékin est devenu plus catégorique sur le fait qu’eux-mêmes et le reste du monde reconnaissent l’île – que le PCC n’a jamais gouvernée – comme faisant partie de la Chine.

L’approche intransigeante a conduit la Chine à couper toute communication officielle avec le gouvernement taïwanais du président Tsai Ing-wen, mettant fin à des années d’échanges et de coopération économique qui, selon les responsables chinois, conduiraient à l’unification et dont les responsables taïwanais espéraient qu’elles éviteraient le conflit.

Les avions militaires chinois ignorent désormais la ligne médiane du détroit, une frontière non officielle que les deux parties ont largement respectée pendant des décennies. Les interdictions d’exportation punissent les agriculteurs et les entreprises taïwanaises, tandis que les responsables de Pékin promettent une “punition résolue” à toute personne considérée comme soutenant l’indépendance de Taïwan. À Hong Kong, le modèle de la formule « un pays, deux systèmes » que la Chine propose pour Taïwan, une loi radicale sur la sécurité nationale a écrasé la société civile et une grande partie de l’autonomie de la ville.

Repoussés par l’approche dure, les électeurs taïwanais ont réélu Tsai dans un glissement de terrain en 2020 après qu’elle ait souligné le sort de Hong Kong comme une raison de rejeter les ouvertures de Pékin. Xi, qui aura 70 ans l’année prochaine, se retrouve maintenant avec des options réduites pour accomplir sa mission pacifiquement, ce qui augmente les chances que Pékin recoure éventuellement à une action militaire. Il a qualifié l’unification d'”inévitable” et a déclaré qu’il utiliserait la force si nécessaire.

Dans un discours prononcé lundi à l’occasion de la fête nationale de Taïwan, Tsai s’est montré tout aussi résolu. “Le consensus le plus large parmi le peuple taïwanais est que nous devons défendre notre souveraineté nationale et notre mode de vie libre et démocratique”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas de place pour le compromis.”

Le ministre de la Défense de Taïwan a déclaré ce mois-ci que toute intrusion dans l’espace aérien de Taïwan par des avions ou des drones militaires chinois constituerait une “première frappe”, une action que le ministère avait précédemment définie comme une attaque d’artillerie et de missiles.

La visite de Pelosi à Taïwan inaugure une nouvelle phase de la campagne de pression de la Chine

Pour les habitants de Hualien, une ville côtière pittoresque plus proche du Japon que de la Chine, cet avertissement a pris un nouveau sens lorsque les tensions apparemment lointaines du détroit de Taiwan ont atterri à leur porte. En août, en représailles à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei, l’Armée populaire de libération a tiré des missiles au-dessus de Taïwan et effectué des exercices pour simuler un blocus de l’île, notamment en tirant pour la première fois des missiles qui ont atterri dans la mer au large de la côte. de Hualien.

Les intervalles autrefois réguliers des avions de chasse F-16 taïwanais sont soudainement devenus imprévisibles, alors que les avions rugissaient jour et nuit pour intercepter les avions chinois. Lorsque les exercices ont commencé, Bao Jhih-jia, 33 ans, qui dirige un café construit à partir d’une ancienne fortification de casemates, a débattu avec sa femme pour savoir s’ils devaient fuir ou se cacher en cas d’attaque.

“Bien sûr, nous ne sommes pas d’accord avec l’unification”, a-t-il déclaré. “Mais en ce moment, s’il y avait une guerre, Taiwan ne pourrait certainement pas gagner.”

Le gouvernement taïwanais a construit des moyens militaires à Hualien et le long de la côte est depuis 2016, lorsque les relations avec la Chine se sont détériorées après l’élection initiale de Tsai, chef du Parti populaire démocrate progressiste, que Pékin considère comme soutenant l’indépendance de Taïwan.

De nouveaux avions de combat sont stationnés à Hualien, où un hangar construit à partir d’un système de grottes dans les montagnes peut stocker 200 jets, protégés des missiles ennemis, selon Kolas Yotaka, ancien porte-parole présidentiel candidat au poste de gouverneur du comté de Hualien. De nouveaux drones de reconnaissance et des systèmes de missiles anti-navires doivent également être installés le long de la côte est, selon les annonces du gouvernement.

Taïwan va augmenter ses dépenses de défense pour dissuader la menace militaire chinoise

“Nous ne pouvons pas être assez naïfs pour penser que la Chine n’attaquera pas”, a déclaré Yotaka. “La ligne de front n’est plus seulement à l’ouest, à Kinmen et Matsu”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux îles contrôlées par Taiwan plus proches de la Chine. “Maintenant, la côte est est une ligne de front.”

Partout à Taïwan, les citoyens réfléchissent plus sérieusement à la possibilité d’une guerre, inspirée en partie par la résistance de l’Ukraine contre la Russie. D’anciens soldats, politiciens et organisations non gouvernementales organisent des sessions de formation à l’autodéfense et aux premiers secours, ainsi que des discussions sur le déroulement éventuel d’une attaque de la Chine. Un exercice annuel de raid aérien de quatre jours en juillet a été élargi pour obliger certains résidents à se cacher dans des abris.

Pour beaucoup, la question est de savoir quand, et non si, Pékin mettra ses menaces à exécution. Ayant vu l’écrasement du mouvement démocratique de Hong Kong, des habitants comme Wang et ses amis de Hualien ont peu confiance dans les promesses d’autonomie de Pékin dans le cadre d’un arrangement similaire à deux systèmes.

“Rien de ce qu’ils disent n’est crédible”, a déclaré Liao. “Nous devons en apprendre davantage pour économiser et nous aider nous-mêmes.”

Une invasion à grande échelle de Taïwan impliquerait un débarquement amphibie, nécessitant le transport d’un grand nombre de soldats, d’armures et de fournitures à travers le détroit notoirement accidenté de 100 milles de large. Les experts militaires disent que l’Armée populaire de libération n’est pas encore équipée pour y parvenir, bien que la capacité militaire de la Chine augmente.

Alors que l’élection présidentielle de Taïwan l’année prochaine pourrait affecter le calcul de Pékin, les responsables de la sécurité nationale et les conseillers du gouvernement à Taïwan citent deux dates particulières sur le calendrier. D’ici 2027, l’armée chinoise pourrait être capable de lancer une attaque complète contre Taïwan, selon le témoignage au Congrès l’année dernière de l’ancien commandant du Commandement indo-pacifique américain, l’amiral Philip Davidson. L’année 2049, le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, est l’échéance cible de Xi pour réaliser le « grand rajeunissement » de la Chine.

« Nous n’avons pas beaucoup de temps pour nous préparer et nos ressources sont bien inférieures à celles de la Chine. C’est un déséquilibre extrême », a déclaré Lee Hsi Ming, ancien chef d’état-major général des forces armées de Taiwan.

Xi est limité par le fait qu’une attaque serait un énorme pari, entraînant potentiellement la Chine dans une guerre coûteuse avec les États-Unis. Malgré une posture de plus en plus agressive, Pékin a pris des mesures pour empêcher que les relations tendues entre les États-Unis et la Chine ne se détériorent. Xi et Biden, qui se sont entretenus par téléphone avant la visite de Pelosi, devraient se rencontrer en marge du sommet du G20 en novembre.

À moins d’une attaque à grande échelle, Xi a d’autres options. Il s’agit notamment d’intensifier les sanctions contre les entreprises taïwanaises, d’intensifier les tactiques de la zone grise – des actions coercitives qui s’arrêtent avant le conflit mais épuisent l’armée de l’île – et d’isoler davantage Taipei sur la scène mondiale.

Leurs fruits interdits en Chine, les producteurs de pomelos de Taïwan se sentent pressés

“C’est un avertissement constant à Taïwan et aux États-Unis que la Chine pourrait faire plus, qu’elle pourrait aller plus loin”, a déclaré Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du German Marshall Fund. “Ils veulent restreindre la capacité de Taiwan à exercer sa propre souveraineté jusqu’à ce que, finalement, le peuple taïwanais dise : ‘Nos vies ne s’amélioreront pas tant que nous n’accepterons pas de faire partie de la Chine continentale.’ ”

Pourtant, alors que la Chine exerce une pression croissante, les Taïwanais se considèrent comme de plus en plus distincts de ceux de l’autre côté du détroit — et par extension, moins enclins à accepter le gouvernement de la République populaire. Après que l’APL ait tiré des missiles près de Taïwan en mars 1996 en représailles à la visite du président de l’époque Lee Teng-hui aux États-Unis, le pourcentage de personnes qui s’identifiaient uniquement comme taïwanais a grimpé à 34 % en 1997, contre 25 % deux ans plus tôt. selon une enquête annuelle de l’Université nationale de Chengchi. En 2020, ceux qui expriment l’identité taïwanaise ont atteint 64 % suite à la répression de Hong Kong. Le chiffre a oscillé autour de ce niveau depuis.

“Pour les Taïwanais, chaque fois qu’ils subissent les provocations de la Chine, cela ne fait qu’ajouter à un sentiment d’opposition – que nous ne sommes pas les mêmes”, a déclaré Liya Chen, journaliste indépendante et animatrice du podcast “One Story in Taipei”. “Si quelqu’un pointe une arme sur vous, cela vous donnerait-il envie de le rejoindre ?”

Pour les adolescents Wang, Chen et Liao, la réponse à la manière dont ils répondraient à un appel à combattre la Chine est simple : ils n’auraient pas le choix.

En observant les efforts de la Chine pour faire pression sur Taiwan et en notant les risques que leur patrie soit prise entre deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, ils pensent qu’il est possible qu’ils voient la guerre de leur vivant. Ils se demandent si les adultes ne sont pas trop occupés à travailler pour réfléchir à ces problèmes. L’Ukraine a été un exemple instructif.

« Au 21e siècle, il peut encore y avoir ce genre de guerre… », a commencé à dire Liao.

“Là où un grand pays entrerait en guerre juste pour le bien d’un petit morceau de terre”, a ajouté Chen.

“Les humains n’apprennent jamais leurs leçons”, a déclaré Wang en secouant la tête.