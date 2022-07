Taïwan perd un défenseur majeur et un allié défensif avec l’assassinat de Shinzo Abe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avec l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, Taïwan et les États-Unis ont perdu un défenseur majeur contre la militarisation chinoise dans le Pacifique.

Abe, un archiconservateur de la politique japonaise et le premier nationaliste japonais opposé à l’expansion chinoise, avait été un allié fidèle de Taiwan alors que les menaces de “réunification” chinoise se profilaient.

“Il n’y a pas eu d’ami plus fidèle à Taïwan. Franc-parler et fervent partisan de la démocratie, Abe a porté les relations taïwano-japonaises vers de nouveaux sommets”, a tweeté l’ambassade de Taïwan aux États-Unis. “Avec beaucoup de regrets, nous partageons nos plus sincères condoléances.”

SHINZO ABE DEAD: LE PREMIER MINISTRE DU JAPON AU PLUS LONGTEMPS ÉTAIT UN FAISEUR DE ROI CONSERVATEUR QUI A RENFORCÉ LES LIENS AMÉRICAINS

Abe a défendu Taiwan en tant qu’allié clé pour empêcher l’agression et l’expansion chinoises, s’exprimant régulièrement en faveur du droit à l’autonomie de la nation insulaire contestée.

“Ce n’est pas un hasard si, sous Trump, la relation n’a jamais été aussi forte entre les deux nations”, a déclaré Hugh Dugan, ancien directeur principal du Conseil de sécurité nationale (NSC) sous le président Trump. “Les historiens diraient que la carrière d’Abe avait atteint son apogée pendant l’ère Trump. La coopération et la promotion de Taïwan par Abe ont été habilement triangulées avec les inquiétudes croissantes concernant la vision de la Chine sur ses opportunités avec Taïwan.”

Dugan, qui a également été envoyé spécial présidentiel par intérim pour les affaires d’otages, a déclaré que le soutien de Fox News Digital Abe à une présence américaine renforcée dans la région “a fourni à Trump la possibilité de faire ses ouvertures réussies à Kim et à la Corée du Nord”.

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

Le Japon considère l’activité militaire de plus en plus affirmée de la Chine en mer de Chine orientale et méridionale comme une menace pour la stabilité régionale. Tokyo est particulièrement sensible aux activités chinoises à proximité des îles contestées.

ASSASSINAT DE SHINZO ABE ; QUI EST LE SUSPECT TETSUYA YAMAGAMI ?

Un jour avant l’assassinat d’Abe, un responsable de la République populaire de Chine responsable des relations avec Taiwan a affirmé qu’une “réunification” des deux pays approchait.

Les commentaires choquants ont été publiés jeudi dans le journal du gouvernement chinois, le Quotidien du Peuple.

Liu Jieyi, qui dirige la Chine Bureau des affaires de Taïwan, ont exprimé l’attente que la Chine récupère Taïwan dans un proche avenir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Notre force globale croissante et nos avantages institutionnels significatifs continuent de se transformer en efficacité dans le travail lié aux problèmes de Taiwan et font avancer le processus de réunification nationale”, a déclaré M. Liu, selon une traduction du South China Morning Post.

Liu a ensuite menacé d’une violente répression contre les “forces indépendantistes de Taiwan” et d’une répression plus forte contre les interventions étrangères dans le conflit.