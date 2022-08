Taïwan parle de liens “solides comme le roc” avec les États-Unis

La visite très médiatisée de Pelosi démontre le soutien “solide comme le roc” de Washington à Taïwan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l’île

Taïwan “de tout cœur” a accueilli la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, après l’atterrissage de son avion à Taipei mardi, selon un communiqué officiel du ministère taïwanais des Affaires étrangères.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la délégation de haut niveau souligne la “solide comme le roc” le soutien que le Congrès américain a pour Taiwan et le “une coopération étendue dans divers domaines” entre les deux pays.

La déclaration a également noté qu’il s’agissait de la plus haute délégation américaine à Taiwan en 25 ans et a exprimé l’espoir que Taiwan et les États-Unis « approfondir davantage » leur coopération.

La délégation du Congrès comprend le président de la commission des affaires étrangères Gregory Meeks, le président de la commission des anciens combattants Mark Takano et trois autres dirigeants du Congrès du Parti démocrate.

Pelosi elle-même a publié une déclaration après avoir atterri à Taipei, affirmant que sa visite rend hommage à Washington “engagement indéfectible” à l’île autonome.

Le voyage en Asie – qui comprend des escales à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon – intervient malgré les sérieux avertissements de Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique «Une Chine» reconnue par les États-Unis.

Pelosi revendique son voyage en « en aucun cas contredit » politique de longue date de Washington à l’égard de Taïwan et vise à “réaffirmant notre soutien à notre partenaire et sur la promotion de nos intérêts communs, y compris la promotion d’une région indo-pacifique libre et ouverte.”

Dans une déclaration officielle, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la présence de Pelosi sur l’île de “violation grave du principe d’une seule Chine” ce “sape la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.”

Pelosi est le premier président de la Chambre des représentants des États-Unis à se rendre à Taiwan depuis plus de deux décennies. Taïwan, qui s’appelle officiellement la République de Chine (ROC), est autonome depuis les années 1940 mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de Pékin.