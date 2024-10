Taïwan organise une réunion sur la sécurité au milieu des exercices de « blocus » de Pékin — RT World News

Les responsables de l’île ont condamné l’exercice comme étant « imprudent » et « provocateur ».

Le président taïwanais Lai Ching-te a convoqué une réunion sur la sécurité nationale en réponse aux exercices à grande échelle menés par les forces de Pékin autour de l’île autonome.

Dans un communiqué publié lundi, la porte-parole du bureau présidentiel, Karen Kuo, a déclaré que l’armée taïwanaise était « surveillance totale » exercices de Pékin, ajoutant que Taipei reste déterminé à « maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région indo-pacifique ».



« La Chine devrait faire face à la réalité de l’existence de la République de Chine [Taiwan] et respecter le choix du peuple taïwanais d’un mode de vie démocratique et libre », dit-elle, jurant que l’île «continuer à défendre le système constitutionnel libre et démocratique» en face de « menaces extérieures ».

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a condamné les exercices militaires de Pékin. « Cette action imprudente est particulièrement provocatrice après notre appel de bonne volonté à sauvegarder conjointement la paix dans le détroit de Taiwan. Nous défendons la démocratie et exhortons la Chine à faire preuve de retenue et à s’abstenir de porter atteinte à la stabilité régionale.»















Le ministère de la Défense de l’île a fait écho à cette déclaration, affirmant qu’il « déployer les forces appropriées pour répondre et défendre notre souveraineté nationale ».

Le commandement du théâtre de l’Est de Pékin a déclaré que l’exercice conjoint Sword-2024B impliquant l’armée, la marine, l’armée de l’air et d’autres branches de l’armée aurait lieu au nord, au sud et à l’est de Taiwan, expliquant que cette décision « est un moyen de dissuasion puissant pour les forces séparatistes en quête de « l’indépendance » et constitue une action légitime et nécessaire pour défendre la souveraineté nationale et maintenir l’unité nationale. » Le commandement a également publié une carte des exercices, avec plusieurs zones marquées entourant l’île de tous les côtés.

Il a ajouté que l’objectif de l’exercice est de former des patrouilles de préparation au combat maritime et aérien, « des blocus de ports et de zones clés, des frappes maritimes et terrestres et une prise de contrôle complète, pour tester les capacités de combat interarmées du théâtre. »

Les États-Unis, principal bailleur de fonds de Taiwan, ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la situation. Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a dénoncé ce qu’il a appelé « provocations militaires à un discours annuel de routine » par Lai dans un mouvement qui est « injustifié et risque d’escalader ».

Lai a dénoncé Pékin la semaine dernière, affirmant que le pays n’avait pas le droit de représenter Taiwan, qu’il ne l’était pas. « subalterne » à Pékin, et que Taipei « résister à l’annexion ou à l’empiétement » sur sa souveraineté.

La Chine considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire souverain. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que « réunification » avec Taïwan est « inévitable » et que Pékin n’exclut pas le recours à la force pour le ramener dans le giron.