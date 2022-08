Taïwan organise des exercices et dit que la Chine cherche à contrôler les mers

PINGTUNG, Taïwan (AP) – Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré mardi que la Chine visait à contrôler les mers de Chine orientale et méridionale via le détroit de Taïwan, décrivant une plus grande ambition de renverser le statu quo en Asie-Pacifique et d’empêcher les nations d’aider l’île autonome. .

Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu a pris la parole lors d’une conférence de presse à Taipei alors que Taïwan commençait des exercices militaires à tir réel pour tester l’état de préparation au combat en réponse aux exercices chinois en cours qui comprenaient le lancement de missiles.

La Chine affirme que ses exercices ont été motivés par la visite sur l’île la semaine dernière de la présidente américaine Nancy Pelosi, mais Wu a déclaré que la Chine utilisait sa visite comme prétexte. La Chine a également interdit certaines importations taïwanaises après la visite.

Il a déclaré que la Chine visait à renverser le statu quo et à annexer Taïwan, la république insulaire autonome qu’elle revendique comme son propre territoire.

Les exercices sont une répétition pour une invasion de l’île dans laquelle ils cherchent à empêcher d’autres pays de venir en aide à l’île, a déclaré Wu.

Les exercices montrent également “l’ambition géostratégique de la Chine au-delà de Taiwan”, a déclaré Wu.

“La Chine n’a pas le droit d’interférer ou de modifier” le processus démocratique du peuple taïwanais ou l’interaction avec d’autres nations, a-t-il déclaré.

Taïwan et le continent sont des juridictions distinctes, “aucune n’étant subordonnée à l’autre”, a déclaré Wu.

Depuis jeudi, la Chine a envoyé des navires et des avions militaires à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan et a lancé des missiles dans les eaux entourant l’île. Ignorant les appels à apaiser les tensions, Pékin a prolongé les exercices qui s’apparentent à un blocus sans annoncer quand ils prendront fin.

The Associated Press