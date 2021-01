Taïwan a lancé des exercices rapides de l’armée de l’air, après un survol à grande échelle d’avions chinois ce week-end. L’île a déclaré qu’elle était prête à protéger son territoire de tout mouvement hostile potentiel de la Chine continentale.

Plusieurs F-CK-1 Ching-kuo, des avions de combat de Taiwan, ont été chassés mardi d’une base aérienne de la ville méridionale de Tainan. L’objectif principal de l’exercice était de préparer une réponse rapide à une menace entrante, les jets sortant de leurs abris renforcés dans les airs en moins de cinq minutes.

#Taïwan Mardi, l’armée a organisé un exercice pour simuler un scénario de guerre, montrant la préparation au combat de sa flotte de l’armée de l’air dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine. L’année dernière, Taiwan a détecté plus de 2000 avions PLA près de son espace aérien pic.twitter.com/Q3yUXicNzV – Yimou Lee (@YimouLee) 26 janvier 2021

« Nous sommes prêts, » Le colonel Lee Ching-shi a déclaré aux journalistes invités à visiter la base au milieu des exercices. «Nous n’abandonnerons pas un pouce de notre territoire.»

Les exercices interviennent après que le ministère de la Défense de Taiwan a annoncé que 13 avions de combat chinois avaient pénétré dans sa zone d’identification de défense aérienne du sud-ouest samedi. L’armée de l’île se dit prête à se défendre de toute hostilité potentielle de la Chine continentale.

«Toutes les ailes sont soumises à beaucoup de pression, mais tant que l’armée de l’air sera là, nous réagirons selon les règles de préparation au combat», a déclaré le pilote Wang Chih-chan, cité par Reuters.

Pékin effectue régulièrement des vols de surveillance autour de l’île qu’elle considère comme partie intégrante de son territoire. Cependant, ces vols n’incluent généralement pas de nombreux bombardiers avec une grande escorte de chasseurs à réaction, mais plutôt seulement quelques avions de reconnaissance.

La dernière incursion a déjà provoqué la colère des États-Unis, qui ont réitéré leur volonté d’aider Taiwan «Capacité d’autodéfense».

«Nous continuerons d’aider Taiwan à maintenir une capacité d’autodéfense suffisante», a déclaré dimanche le département d’État américain. «Notre engagement envers Taiwan est solide et contribue au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région.»

Aussi sur rt.com Les États-Unis promettent un engagement « solide comme le roc » pour la défense de Taïwan après que l’île ait signalé une incursion de bombardiers et d’avions de combat chinois

La relation chaleureuse entre Washington et Taipei a été condamnée à plusieurs reprises par Pékin, qui soutient que les États-Unis s’ingèrent dans leurs affaires intérieures et tentent de saper la politique d’une seule Chine.

«Nous exhortons la partie américaine à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, à traiter prudemment et correctement les questions liées à Taiwan, et à s’abstenir d’envoyer des signaux erronés aux forces de« l’indépendance de Taiwan »afin de éviter de nuire aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan », Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lundi.

