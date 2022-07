Taïwan organise des exercices dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine

L’île a lancé des exercices de raid aérien avant une visite potentielle de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi

Taïwan a mené une série d’exercices militaires visant à repousser une éventuelle incursion chinoise dans un contexte de tensions croissantes avec le continent, ainsi que des informations selon lesquelles un haut législateur américain prévoit de se rendre sur l’île dans les semaines à venir.

Des sirènes de raid aérien ont été entendues lundi dans la capitale de l’île, Taipei, alors que les exercices annuels “Wanan” commençaient, y compris des exercices aériens et maritimes conjoints et la mobilisation de soldats et de véhicules blindés – tous destinés à simuler une attaque de Pékin.

S’adressant aux journalistes au sujet des exercices, le maire de Taipei, Ko Wen-je, a affirmé que les avions de guerre chinois avaient “souvent harcelé Taïwan” ces dernières années, faisant apparemment référence à une série de survols condamnés à plusieurs reprises comme provocateurs par les autorités taïwanaises. Cependant, Pékin considère Taïwan comme faisant partie du territoire chinois et insiste sur le fait qu’il est dans son droit d’opérer près de l’île.

Le maire a également cité les hostilités en cours en Ukraine, expliquant “Toutes ces choses nous font comprendre l’importance d’être vigilant en temps de paix et nous devons être préparés s’il y a une guerre.”

Bien que les responsables américains n’aient pas encore confirmé de dates, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, aurait prévu de se rendre à Taïwan en août, un voyage que les militaires ont déconseillé en raison de la montée des tensions entre l’île et la Chine continentale.

Suite aux informations sur la prochaine visite de Pelosi, le ministère chinois des Affaires étrangères a averti que Pékin prendrait “Des mesures résolues et fortes” en représailles, mais n’a pas précisé ce que cela pourrait impliquer. Le Global Times chinois, lié à l’État, a également publié un certain nombre d’éditoriaux exhortant à s’opposer à toute visite du président de la Chambre, affirmant que cela serait considéré comme une provocation majeure et aurait “impact grave” sur les relations américano-chinoises.

Depuis son entrée en fonction, le président américain Joe Biden entretient des relations amicales avec Taïwan, son administration autorisant un certain nombre de transferts d’armes vers l’île ainsi que des transits quasi mensuels du détroit de Taïwan contesté par des navires de guerre américains, attisant la colère de la Chine. Plus tôt ce mois-ci, les forces chinoises ont affirmé avoir repoussé un destroyer lance-missiles américain qui naviguait trop près des îles contestées de la mer de Chine méridionale, le dernier affrontement tendu entre les deux armées.

