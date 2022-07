Taïwan organise des exercices au milieu des inquiétudes liées à la visite de Pelosi et des tensions en Chine

BEIJING (AP) – La capitale de Taïwan a organisé lundi des exercices de raid aérien et son armée s’est mobilisée pour des exercices de défense de routine, coïncidant avec les inquiétudes suscitées par une réponse chinoise énergique à une éventuelle visite sur l’île de la présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi.

Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre les menaces renouvelées de la Chine et les mesures défensives de Taïwan, elles soulignent la possibilité d’une nouvelle crise dans le détroit de Taïwan, considéré comme un point chaud potentiel de conflit qui pourrait envelopper toute la région.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans la capitale Taipei et l’armée organisait ses exercices annuels Han Kuang de plusieurs jours, y compris des exercices aériens et maritimes conjoints et la mobilisation de chars et de troupes.

À Taipei, la police a dirigé des navetteurs du métro sélectionnés au hasard vers des abris lorsqu’une sirène s’est déclenchée peu après l’heure du déjeuner. La plupart sont partis après environ 15 minutes.

Pelosi n’a pas confirmé quand, ni même si, elle se rendra, mais le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière aux journalistes que les responsables militaires américains estimaient qu’un tel voyage n’était “pas une bonne idée”. On pense que les responsables de l’administration critiquent un éventuel voyage, à la fois pour le timing problématique et le manque de coordination avec la Maison Blanche.

Le Parti communiste au pouvoir au pouvoir en Chine considère Taïwan démocratique et autonome comme son propre territoire, à annexer par la force si nécessaire, et annonce régulièrement cette menace en organisant des exercices militaires et en faisant voler des avions de guerre dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan ou à travers la ligne médiane du 180 -kilomètre (100-mile) -large du détroit de Taiwan.

Pékin affirme que ces actions visent à dissuader les partisans de l’indépendance formelle de l’île et les alliés étrangers – principalement les États-Unis – d’interférer, plus de 70 ans après la séparation des parties au milieu de la guerre civile. Des enquêtes montrent régulièrement que les 23 millions d’habitants de Taïwan rejettent les affirmations de la Chine selon lesquelles l’île est une province chinoise qui s’est égarée et doit être placée sous le contrôle de Pékin.

Pelosi, longtemps critique acerbe de Pékin, est en deuxième position après la Maison Blanche. Elle est considérée comme une mandataire de Biden par la Chine, qui exige que les membres du Congrès respectent les engagements pris par les administrations précédentes.

Taïwan fait partie des rares problèmes qui bénéficient d’un large soutien bipartisan parmi les législateurs et au sein de l’administration, Biden ayant déclaré plus tôt cette année que les États-Unis défendraient Taïwan s’il était attaqué.

La loi américaine exige que Washington fournisse à Taïwan les moyens de se défendre et traite toutes les menaces contre l’île comme des sujets de “grave préoccupation”, mais reste ambigu quant à savoir s’il engagerait des forces en réponse à une attaque de la Chine.

Bien que les parties n’aient pas de relations diplomatiques formelles, les États-Unis sont le principal fournisseur d’aide extérieure à la défense et de soutien politique de Taïwan, reflétant leur désir de limiter l’influence croissante de la Chine et de maintenir une présence américaine solide dans le Pacifique occidental.

Lors d’une visite en Indonésie dimanche, le général américain Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que l’armée chinoise était devenue beaucoup plus agressive et dangereuse au cours des cinq dernières années.

L’homologue chinois de Milley, le général Li Zuocheng, lui a dit lors d’un appel au début du mois que Pékin n’avait “pas de place pour le compromis” sur des questions telles que Taiwan.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’il prendrait “des mesures résolues et fortes”, mais n’a pas précisé les mesures qu’il prendrait en réponse à une visite à Taïwan de Pelosi, qui serait l’élu le plus haut gradé à se rendre à Taïwan depuis 1997. La spéculation a centré sur une nouvelle série d’exercices militaires menaçants ou même une tentative d’empêcher l’avion de Pelosi d’atterrir en déclarant une zone d’exclusion aérienne au-dessus de Taïwan.

« Si les États-Unis sont déterminés à faire (une visite) avoir lieu, ils savent que la Chine prendra des mesures sévères sans précédent et que les États-Unis doivent faire des préparatifs militaires », a déclaré Shi Yinhong, expert en relations internationales à l’Université Renmin de Pékin.

“Attendez-vous à souffler et à souffler, peut-être à des cracheurs de feu, à des postures militaires et peut-être à une punition économique de Taïwan”, a déclaré Michael Mazza, un expert de la défense et de la Chine à l’American Enterprise Institute.

Le moment d’une visite de Pelosi, qui pourrait avoir lieu au début du mois d’août, est particulièrement sensible et dépend de plusieurs facteurs. Parmi eux se trouve l’anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération – la branche militaire du Parti communiste au pouvoir – qui tombe le 1er août, une date utilisée pour attiser le nationalisme et rallier les troupes.

Les dirigeants chinois subissent également la pression des forces nationalistes dures au sein des rangs du parti.

Cela rappelle la crise du détroit de Taiwan en 1995 et 1996, lorsque la Chine a organisé des exercices et lancé des missiles dans les eaux au nord et au sud de l’île en réponse à une visite américaine du président de l’île, Lee Teng-hui. Les États-Unis ont réagi en envoyant deux groupements tactiques de porte-avions dans la région, une décision qui a contribué à stimuler la modernisation militaire massive de la Chine au cours des années qui ont radicalement changé l’équilibre des pouvoirs en Asie.

Xi cherche quant à lui un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti lors d’un congrès plus tard cette année et doit montrer qu’il est aux commandes dans un contexte de ralentissement de l’économie et de réaction publique contre sa politique “zéro-COVID”.

Dans l’ensemble, la situation semble être plus grave qu’en 1995-96, a déclaré Bonnie Glaser, directrice du programme Asie au German Marshall Fund des États-Unis.

“Si les Chinois veulent faire preuve de détermination, ils ont de nombreuses façons de le faire”, a déclaré Glaser.

La Chine ne veut pas créer une “crise pour la crise”, mais pourrait essayer d’utiliser la possibilité d’une visite de Pelosi pour faire avancer son programme, a déclaré Oriana Skylar Mastro, experte en affaires militaires chinoises et en politique étrangère à l’Université de Stanford.

La Chine pourrait profiter de l’occasion pour tester ses capacités par le biais d’un exercice amphibie à grande échelle, qu’elle justifierait comme une réponse à une “décision agressive” des États-Unis, a déclaré Mastro.

“Je pense donc qu’ils vont l’utiliser comme une opportunité de faire des progrès qui pourraient être problématiques, mais (ce qu’ils) voulaient faire de toute façon, quelle que soit la visite de Pelosi”, a-t-elle déclaré.

L’écrivain d’Associated Press Huizhong Wu a contribué à ce rapport depuis Taipei, Taiwan.

