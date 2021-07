Taïwan obtiendra des injections de Novavax anti-variantes via le programme de partage mondial COVAX dans le but de stimuler la campagne d’inoculation en retard

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique vendredi, la société de biotechnologie américaine Novavax a déclaré que Taïwan deviendrait destinataire de son vaccin Covid-19. « Taïwan a choisi de recevoir des doses de NVX-CoV2373 via COVAX », a-t-il déclaré, faisant référence au nom du vaccin, mais sans donner de détails.

Dans un protocole d’accord signé en février, Novavax a accepté de fournir jusqu’à 1,1 milliard de vaccins à l’initiative COVAX, qui vise à approvisionner une grande partie du monde, y compris de nombreux pays les plus pauvres du monde, en vaccins Covid-19.

S’exprimant vendredi, le ministre taïwanais de la Santé, Chen Shih-chung, a déclaré aux journalistes que le gouvernement était également en pourparlers avec Novavax pour prendre des vaccins directement auprès de l’entreprise et pas seulement via le programme COVAX. Il n’a pas précisé et n’a pas dit combien de coups ils espéraient recevoir.

À ce jour, le programme d’inoculation en difficulté de Taïwan n’a reçu que 600 000 doses de l’initiative COVAX malgré une commande de 4,76 millions. Les plus grosses livraisons de vaccins à ce jour ont tous deux été des dons. Le 4 juin, Taïwan a reçu 1,23 million de coups d’AstraZeneca du Japon, et 2,5 millions de coups Moderna supplémentaires ont été livrés des États-Unis le 20 juin.

Mercredi, Taïwan a reçu 410 000 injections directement de Moderna, la troisième et la plus importante expédition de la société américaine à ce jour. Jusqu’à présent, seulement 8 % environ des 23,5 millions d’habitants du pays ont reçu au moins une injection d’un vaccin potentiellement salvateur. Taïwan a lutté contre des épidémies locales ces derniers mois, mais les infections ont diminué en juin. L’île, revendiquée par la Chine comme faisant partie intégrante du pays, a refusé les vaccins chinois contre le Covid-19.

À la mi-juin, Novavax s’est appuyé sur un essai réussi au Royaume-Uni plus tôt dans l’année lorsqu’il a annoncé les résultats prometteurs de son essai de phase trois aux États-Unis et au Mexique. Le vaccin à deux doses s’est avéré efficace à 93 % pour prévenir l’infection par les « variantes préoccupantes » et les « variantes intéressantes » en circulation. Il s’est également avéré efficace à 91 % dans les populations à haut risque. Les données de l’essai ont montré qu’il était efficace à 100% dans la prévention des cas graves et modérés de Covid-19.

