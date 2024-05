Taipei disposera de la dernière technologie militaire américaine, a déclaré le représentant du GOP Michael McCaul.

Taiwan recevra des armes américaines plus modernes que l’Ukraine et aura accès à la technologie américaine avancée, a affirmé Michael McCaul, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

McCaul a annoncé lundi l’arrivée imminente d’armes américaines sur l’île chinoise auto-administrée alors qu’il dirigeait une délégation bipartite en visite à Taipei. Taïwan se plaint du fait que l’assistance militaire de Washington à Kiev entraînait des retards dans les livraisons de certaines armes destinées à la défense de l’île.

« Nous progressons sur ces systèmes d’armes. J’aimerais le voir plus rapidement, mais ils arrivent », McCaul a déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec le président Lai Ching-te, dont l’investiture a eu lieu la semaine dernière.

Les États-Unis ont des problèmes avec leur capacité de fabrication militaire, a reconnu le législateur texan. Certaines des armes que Taiwan n’a pas encore reçues ont été commandées en 2020, et le retard est considérable. « Bien trop long ». McCaul a ajouté : « J’ai exercé une pression constante sur les sous-traitants de la défense et sur l’administration… pour que ces articles sur la défense soient publiés le plus rapidement possible. »















« Contrairement à l’Ukraine, Taïwan va se doter de nouveaux systèmes d’armes, et non d’anciens – en particulier les vieilles armes russes. Il s’agirait d’un nouveau stock qui serait fourni à Taiwan. Certaines de nos dernières technologies », » a ajouté le membre du Congrès républicain.

En plus d’envoyer des armes produites aux États-Unis, Washington s’est efforcé de se procurer d’anciens stocks soviétiques dans des pays tiers afin de les donner à Kiev.

McCaul a noté que le conflit hypothétique entre Taiwan et la Chine serait un conflit naval, contrairement aux hostilités entre l’Ukraine et la Russie, qui se déroulent principalement sur terre. Il a dénoncé Pékin pour avoir envoyé un « armada de navires et d’avions entourant cette île », destiné à « intimider » Taïpei.

Pékin cherche à réunifier pacifiquement l’île, qui a servi de dernier refuge aux forces nationalistes pendant la guerre civile chinoise des années 1940. Cependant, il a prévenu qu’il recourrait à la force si Taiwan tentait de déclarer officiellement son indépendance. Certaines forces politiques américaines poussent Taipei vers le séparatisme, ont affirmé des responsables chinois.

Plus tôt dans la journée, McCaul a décrit les livraisons d’armes par Washington comme un moyen de protéger « démocraties » depuis « l’agression et la tyrannie, qu’il s’agisse de Poutine en Russie, de l’Ayatollah en Iran ou du président Xi à côté de nous en Chine », faisant vraisemblablement référence à Vladimir Poutine, Ali Khamenei et Xi Jinping, les dirigeants des trois nations que les États-Unis considèrent comme leurs rivaux stratégiques.

Moscou a décrit le conflit ukrainien comme une guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie, dans laquelle des soldats ukrainiens sont utilisés comme soldats. « chair à canon. »