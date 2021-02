TAIPEI: Les États-Unis ont remercié Taïwan vendredi pour son aide dans la résolution d’une pénurie de puces automobiles qui a grondé la production, mais il n’y a pas eu de discussion sur la priorisation de la fabrication de ces puces, a déclaré le ministre taïwanais de l’Économie Wang Mei-hua après une réunion de haut niveau.

Les usines automobiles du monde entier ferment des chaînes de montage en raison de la pénurie de puces, qui dans certains cas a été exacerbée par les actions de l’ancienne administration Trump contre les sociétés chinoises de puces.

Taiwan, qui abrite des entreprises technologiques telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, est devenue au centre des efforts visant à résoudre la pénurie.

«La partie américaine nous a remerciés pour notre aide à cet égard», a déclaré Wang aux journalistes à propos de la réunion, à laquelle, selon elle, ont participé des dirigeants de sociétés telles que TSMC et Qualcomm Inc.

Mais elle a déclaré que les discussions n’étaient pas axées sur les puces automatiques et que la question de savoir s’il fallait prioriser leur production n’avait pas été soulevée.

Wang a déclaré que TSMC avait également discuté de sa nouvelle usine prévue de 12 milliards de dollars dans l’État américain de l’Arizona, bien qu’elle n’ait pas donné de détails.

TSMC a refusé de commenter la réunion.

La pénurie de puces automobiles a affecté Volkswagen AG, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler et d’autres constructeurs automobiles.

Cet événement à huis clos, auquel se sont joints la ministre taïwanaise et ce qu’elle a qualifié de «très hauts fonctionnaires américains», est le premier échange de haut niveau annoncé entre Taiwan et l’administration Biden, qui a pris ses fonctions le 20 janvier.

Le département d’État a déclaré la semaine dernière que le secrétaire adjoint adjoint à la politique commerciale et aux négociations, Matt Murray, y participerait.

L’ambassadeur américain de facto à Taiwan, Brent Christensen, était présent et a été vu monter dans sa voiture une fois la réunion terminée.

Malgré l’absence de relations diplomatiques formelles, les États-Unis sont, selon la Chine, le plus important soutien international et fournisseur d’armes de Taiwan.