Taïwan met l’armée en état d’alerte élevée — RT World News

Taipei a dépêché des avions à réaction après que la Chine a lancé des exercices de guerre pour punir l’île autonome de prétendus « actes séparatistes ».

Taïwan a déployé des avions de combat et mis ses forces navales et terrestres en état d’alerte en réponse aux exercices militaires chinois présentés comme punissant l’île autonome pour « actes séparatistes » suite à l’investiture lundi d’un président anti-Pékin.

« Nous ne recherchons aucun conflit, mais nous n’en hésiterons pas pour assurer la sécurité de notre nation et protéger notre belle patrie », le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dans un communiqué déclaration jeudi. Le ministère a condamné l’Armée populaire de libération (APL) chinoise pour avoir lancé deux jours d’exercices de guerre autour de Taiwan, une décision qu’il a qualifiée de « provocation irrationnelle ».

La dernière dispute entre Pékin et sa province séparatiste survient trois jours après que le président nouvellement élu Lai Ching-te a appelé, dans son discours d’investiture, à la Chine de cesser ses « intimidation politique et militaire contre Taiwan ». Les autorités chinoises ont qualifié Lai de « dangereux séparatiste » et ont juré de réunifier l’île – par la force, si nécessaire.















Le commandement du théâtre oriental de l’APL a déclaré que ses derniers exercices autour de Taiwan visaient à tester les capacités de ses unités. « Il s’agit également d’une punition puissante pour les forces séparatistes en quête d’indépendance, et d’un sérieux avertissement aux forces extérieures en cas d’ingérence et de provocation. » la commande ajoutée dans une déclaration.

Une carte publiée par l’APL montre cinq zones où les soi-disant «Épée commune-2024A» des exercices ont lieu. Ces points entourent l’île principale de Taiwan, ainsi que certaines îles périphériques. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que 49 avions de l’APL avaient été aperçus en fonctionnement dans la région jeudi matin, dont 35 qui ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan pour entrer dans la zone d’identification de défense aérienne de Taipei.

« Nous avons la capacité et la confiance nécessaires pour assurer notre sécurité et défendre notre souveraineté. » a déclaré le ministère. « En même temps, nous appelons la communauté internationale à condamner » les exercices du PLA. « Ce prétexte pour mener des exercices militaires non seulement ne contribue pas à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan, mais montre également [Beijing’s] nature hégémonique dans l’âme.

Lai a visité jeudi une base maritime à Taoyuan, au sud de Taipei. « Face aux défis et menaces éternels, nous continuerons à maintenir les valeurs de liberté et de démocratie. » a-t-il déclaré aux marins et aux responsables de la défense.

Le lieutenant-général Stephen Sklenka du Corps des Marines des États-Unis, commandant adjoint des forces indo-pacifiques de Washington, a déclaré que la Chine pratiquait des manœuvres qui pourraient être utilisées contre Taiwan depuis au moins l’année dernière. « L’APL continue d’exercer des éléments critiques en cas d’invasion militaire potentielle de Taiwan. » » a-t-il déclaré dans un discours prononcé au National Press Club d’Australie à Canberra. Il a appelé l’Australie et les autres pays de la région à condamner un tel comportement.

Porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que les derniers exercices, qu’il a qualifiés de répression contre les forces séparatistes, étaient un « une mesure nécessaire et légitime pour sauvegarder la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale ». Il ajouta, « Quiconque aspire à l’indépendance de Taiwan se retrouvera écrasé par la tendance historique à la réunification complète de la Chine. » Le porte-parole a également exhorté les États-Unis à « Arrêtez de vous mêler des affaires intérieures de la Chine. »