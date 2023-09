Taiwan met en garde l’Australie contre « l’agenda caché » de la Chine

Pékin poursuit une stratégie de « diviser pour mieux régner » tout en cultivant ses liens avec Canberra, a affirmé l’envoyé de Taipei.

Taïwan a averti l’Australie de se méfier d’un rapprochement avec la Chine, affirmant que le président Xi Jinping pourrait tenter de creuser un fossé entre les pays occidentaux.

Dans une interview accordée lundi au Sydney Morning Herald et à The Age, Douglas Hsu, récemment nommé représentant en chef de Taiwan à Canberra, a averti que Xi pourrait avoir un « agenda caché » dans les relations bilatérales.

Insistant sur le fait qu’il n’a rien contre l’amélioration des relations entre la Chine et l’Australie et qu’il comprend le désir d’intensifier les échanges commerciaux, Hsu a exhorté Canberra à regarder au-delà de ce qu’il appelle le « images roses » peint par Xi sur les relations bilatérales.

« Leur stratégie consiste essentiellement à diviser pour mieux régner. » argumenta l’envoyé. « Nous ne voulons pas voir un monde très problématique, mais nous devons garder à l’esprit et examiner le bilan de Pékin. »

Hsu s’est également plaint de ce qu’il a décrit comme « des comportements plus agressifs de la part de la Chine » au cours des dernières années. Ces commentaires interviennent après que les responsables de la défense taïwanais ont déclaré avoir enregistré plus de 103 avions appartenant à l’armée de Pékin opérant près de l’île entre dimanche et lundi.

L’envoyé taïwanais a en outre exhorté le Premier ministre australien Anthony Albanese à profiter de sa prochaine visite en Chine pour envoyer un message clair selon lequel Canberra n’accepterait aucun accord. « changement unilatéral du statu quo par la force » dans le détroit de Taiwan.

Plus tôt ce mois-ci, l’Australie et la Chine ont tenu leur premier dialogue de haut niveau depuis plusieurs années après une période de déclin des relations qui a vu Canberra conclure un partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire.

La situation sécuritaire autour de Taïwan – que la Chine considère comme faisant partie de son territoire souverain – a été marquée par des tensions accrues, Pékin organisant régulièrement des exercices militaires dans la région ces derniers mois. L’année dernière, Xi a déclaré que même si la Chine souhaitait une réunification pacifique avec l’île, elle n’exclurait pas le recours à la force.