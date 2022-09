Taïwan menace Pékin de “contre-attaque”

Des responsables militaires à Taipei expliquent comment l’île se défendrait d’une invasion chinoise

Taïwan s’est engagé à lancer une attaque énergique “contre-attaque” et “détruire les forces ennemies” en cas d’incursion des forces chinoises, alors que les tensions continuent de monter en flèche entre Pékin et Taipei à la suite d’une visite de haut niveau de responsables américains sur l’île.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, des responsables militaires taïwanais ont décrit des allégations “menaces de la République populaire de Chine” et discuté d’une série de “exercices à grande échelle” menée par l’armée chinoise au début du mois d’août à la suite d’une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et d’autres responsables.

“Certains des exercices de tir réel chevauchaient les mers territoriales de notre pays… et mettaient en danger les voies navigables internationales”, a déclaré le porte-parole de la défense, le général de division Sun Li-fang, affirmant que les exercices menaçaient “ordre international”.

Le chef des opérations militaires et de la planification taïwanaise, le général de division Lin Wen-huang, a poursuivi en disant que l’île se réserve le droit de répondre par la force si l’Armée populaire de libération viole son espace aérien ou ses eaux.

“Pour les avions et navires de guerre de l’APL qui sont entrés dans notre mer territoriale et notre espace aérien à moins de 12 milles marins, nos forces armées exerceront le droit de légitime défense et de contre-attaque”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Notre position est que plus les incursions sont proches de Taïwan, plus nos contre-mesures seront fortes », a-t-il ajouté, promettant de déployer progressivement “forces navales et aériennes, et feux côtiers” pour dissiper les forces d’invasion chinoises si elles pénètrent dans les zones de 24 et 12 milles marins revendiquées par Taïwan.

Si Pékin décide de lancer un assaut amphibie, “Nous utiliserons l’avantage géographique du détroit de Taiwan et utiliserons nos forces pour empêcher l’ennemi de se lancer, frapper l’ennemi pendant le transit, endommager l’ennemi pendant la réparation et détruire l’ennemi sur la plage”, a ajouté le responsable militaire taïwanais.

Pékin, pour sa part, a accusé l’île d’exagérer une menace inexistante, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijan déclarant qu’il y avait “Inutile pour les autorités taïwanaises d’exagérer l’atmosphère tendue.”

Le ministère chinois des Affaires étrangères s’est également prononcé mercredi sur les relations avec les États-Unis, affirmant que la cessation des contacts avec les responsables taïwanais était une “une condition indispensable” pour reprendre la coopération sur diverses questions.

“La partie américaine devrait dissiper l’influence négative du sabordage de Pelosi vers Taïwan”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Taïwan a mis en garde à plusieurs reprises contre une attaque chinoise potentielle au fil des ans, car Pékin considère l’île comme faisant partie de son propre territoire et insiste sur le fait que les pays étrangers ne doivent pas maintenir de relations bilatérales avec Taipei en vertu du principe “Une seule Chine”. Alors que Pékin a mené une série d’exercices sans précédent à la suite de la visite de Pelosi, il a précédemment nié toute intention de reprendre Taïwan par la force, insistant sur le fait qu’une réunification pacifique était “inévitable.”