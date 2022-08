Taïwan : les exercices militaires de la Chine pourraient l’aider à pratiquer une attaque

« Je ne sous-estimerais pas la détermination du président Xi à affirmer le contrôle de la Chine » sur Taïwan, a déclaré William J. Burns, directeur de la CIA, au Aspen Security Forum le mois dernier. « Je pense qu’il est déterminé à s’assurer que son armée a la capacité d’entreprendre une telle action, s’il décide d’aller dans cette direction. Je pense que les risques que cela augmente, nous semble-t-il, plus on avance dans cette décennie. »

On ne sait toujours pas à quel point les forces chinoises se rapprocheront de Taïwan pendant les exercices. Dans un signe possible de ce à quoi s’attendre, le quotidien de l’Armée de libération de la Chine a déclaré jeudi que le Commandement du théâtre oriental organisait ses propres opérations d’entraînement qui incluaient la marine, l’armée de l’air et la force des fusées, et se concentraient sur “l’enceinte et le contrôle conjoints”, les agressions. sur mer et sur terre, et les opérations de domination aérienne. L’île de Kinmen, une île sous contrôle taïwanais située à un peu plus de six milles au large des côtes chinoises, a rapporté que mercredi soir, des objets volants d’origine incertaine – probablement des drones – ont survolé.