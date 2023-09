Taiwan lance le premier sous-marin de fabrication nationale de l’île à des fins de test

KAOHSIUNG, Taiwan (AP) — Le président taïwanais a lancé jeudi le premier sous-marin de fabrication nationale de l’île pour le tester dans un port de Kaohsiung.

Le sous-marin, s’il réussit ses tests, constituera une avancée majeure pour Taiwan dans la construction et la conception navale.

« Dans le passé, un sous-marin de fabrication nationale était considéré comme impossible, mais aujourd’hui, un sous-marin conçu et construit par nos compatriotes est devant vous », a déclaré la présidente Tsai Ing-wen lors de la cérémonie de lancement.

« La construction de sous-marins est la concrétisation concrète de notre résolution de protéger notre pays. Les sous-marins constituent un équipement important permettant à la marine taïwanaise de développer une puissance de combat asymétrique en termes de stratégie et de tactique », a-t-elle déclaré.

Les États-Unis ont poussé Taïwan à développer des stratégies de guerre asymétriques en investissant dans des armes plus petites et plus légères, comme des sous-marins de taille réduite.

Le processus a été « tortueux », a déclaré Cheng Wen-lon, chef de la société taïwanaise CSBC Corp., qui a dirigé la construction du sous-marin.

« Même si nous avons travaillé tranquillement au cours des dernières années, cela ne signifie pas que le processus s’est déroulé sans heurts », a-t-il déclaré lors de la cérémonie organisée au chantier naval de CSBC.

Après sept années de conception et de construction, le prototype débutera les tests dans le port avant de prendre la mer.

Le sous-marin porte le nom de Hai Kun, d’après un poisson de la mythologie chinoise appelé kun aux proportions légendaires.

Il ne sera remis à l’armée qu’après avoir passé avec succès ses tests portuaires et maritimes. Taïwan prévoit de construire un autre sous-marin en cas de succès, les deux devant être déployés d’ici 2027, selon l’agence de presse semi-officielle Central News Agency.

Taiwan a commencé la tâche coûteuse et longue de construire ses propres sous-marins après que Pékin l’a empêché d’acheter de tels engins à l’étranger en recourant à des menaces économiques et diplomatiques.

Ces dernières années, la Chine a intensifié ses exercices militaires visant l’île, envoyant des avions de combat et des navires de la marine patrouiller et organiser des exercices dans les eaux et dans le ciel près de Taiwan.

Étaient présents à la cérémonie les chefs de l’ambassade de facto des États-Unis, Sandra Oudkirk, ainsi que les délégations commerciales japonaise et sud-coréenne basées à Taiwan.

Wu a rapporté de Taipei, Taiwan.

Johnson Lai et Huizhong Wu, Associated Press