Taïwan : la Chine et la Russie perturbent et menacent l’ordre mondial

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le dirigeant taïwanais a déclaré vendredi que la Chine et la Russie “perturbaient et menaçaient l’ordre mondial” à travers les récents exercices militaires à grande échelle de Pékin près de l’île et l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La présidente Tsai Ing-wen s’exprimait lors d’une réunion à Taipei avec la sénatrice américaine Marsha Blackburn, qui en est à la deuxième visite de membres du Congrès depuis le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au début du mois. Cette visite a incité la Chine à lancer les exercices qui l’ont vue tirer de nombreux missiles et envoyer des dizaines d’avions de guerre et de navires pour encercler virtuellement l’île, y compris à travers la ligne médiane dans le détroit de Taiwan qui a longtemps été un tampon entre les parties.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire à placer sous son contrôle par la force si nécessaire. Pékin a également renforcé ses relations avec la Russie et est considéré comme soutenant tacitement son attaque contre l’Ukraine.

“Ces développements montrent à quel point les pays autoritaires perturbent et menacent l’ordre mondial”, a déclaré Tsai.

Blackburn, une républicaine du Tennessee, a réaffirmé les valeurs partagées entre les deux gouvernements et a déclaré qu’elle “avait hâte de continuer à soutenir Taïwan alors qu’ils progressent en tant que nation indépendante”.

La Chine considère les visites étrangères de haut niveau sur l’île comme une ingérence dans ses affaires et une reconnaissance de facto de la souveraineté taïwanaise. Les récents exercices militaires chinois ont été considérés par certains comme une répétition d’une future action militaire contre l’île, qui, selon les dirigeants militaires américains, pourrait avoir lieu dans les prochaines années.

Parallèlement à l’organisation des exercices, la Chine a coupé les contacts avec les États-Unis sur des questions vitales – y compris les questions militaires et la coopération climatique cruciale – suscitant des inquiétudes quant à une approche durable et plus agressive de Pékin. Il a également appelé l’ambassadeur américain en Chine, Nicholas Burns, pour se plaindre officiellement. Il a déclaré plus tard que la Chine réagissait de manière excessive afin de fabriquer une crise.

En raison de la séparation des pouvoirs au sein du gouvernement américain, le pouvoir exécutif n’a pas le pouvoir d’empêcher les législateurs d’effectuer de telles visites à l’étranger et Taïwan bénéficie d’un fort soutien bipartisan à Washington. La Chine, dont le Parti communiste au pouvoir exerce un contrôle total sur la politique du pays, refuse de reconnaître ce principe fondamental.

Le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré que des membres du Congrès et des élus “se sont rendus à Taïwan pendant des décennies et continueront de le faire”, affirmant qu’il était conforme à la politique américaine de ne maintenir que des relations diplomatiques formelles avec Pékin.

“Nous allons continuer à prendre des mesures calmes et résolues pour maintenir la paix et la stabilité dans la région et pour soutenir Taiwan conformément à notre politique de longue date”, a déclaré Patel lors d’un briefing jeudi.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré vendredi aux journalistes que “la motivation de la Chine est de détruire le statu quo du détroit de Taiwan, et après cela, ils veulent réduire l’espace défensif de Taiwan”.

Taïwan recherche une coopération renforcée en matière de défense et des armements supplémentaires de la part des États-Unis, ainsi que des liens économiques plus étroits.

Lors de leur rencontre, Tsai et Blackburn ont souligné l’importance des liens économiques, en particulier dans le secteur des semi-conducteurs, où Taïwan est un leader mondial et où les États-Unis recherchent davantage d’investissements chez eux.

Blackburn est arrivée à Taipei jeudi soir après avoir visité les Fidji, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre d’une campagne américaine visant à “étendre notre empreinte diplomatique dans la région”, a indiqué son bureau dans un communiqué.

“La région indo-pacifique est la prochaine frontière du nouvel axe du mal”, aurait déclaré Blackburn, un partisan de l’ancien président Donald Trump. “Nous devons nous opposer au Parti communiste chinois.”

La Chine a fait des percées dans le Pacifique occidental, signant un vaste accord de sécurité avec les Salomon que les États-Unis et leurs alliés tels que l’Australie considèrent comme une tentative de renverser l’ordre de sécurité traditionnel dans la région.

Pelosi était le membre le plus haut placé du gouvernement américain à se rendre à Taiwan en 25 ans. La réponse de la Chine a été d’annoncer six zones entourant l’île pour des exercices militaires comprenant des tirs de missiles au-dessus de l’île, dont certains ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon.

Après le voyage de Pelosi, une délégation de membres de la Chambre et du Sénat s’est rendue. Cette semaine, le gouverneur de l’Indiana a effectué une visite axée sur la coopération commerciale et universitaire. Les politiciens américains ont qualifié leurs visites de démonstration de soutien à l’île.

“Je viens d’atterrir à Taïwan pour envoyer un message à Pékin – nous ne serons pas intimidés”, a déclaré Blackburn dans un tweet tôt le matin vendredi. “Les États-Unis restent déterminés à préserver la liberté dans le monde et ne toléreront pas les efforts visant à saper notre nation et nos alliés.”

Au cours de sa visite de trois jours, Blackburn doit également rencontrer le chef du Conseil de sécurité nationale de Taiwan.

Washington n’a pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei par respect pour la Chine, mais reste le plus grand garant de la sécurité de l’île, la loi américaine l’obligeant à s’assurer que Taïwan a les moyens de se défendre et à considérer les menaces contre l’île comme des sujets de “grave préoccupation”.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après une guerre civile et n’ont pas de relations officielles mais sont liés par des milliards de dollars de commerce et d’investissement.

La Chine a accru sa pression sur Taïwan depuis qu’elle a élu Tsai, indépendantiste, à la présidence. Lorsque Tsai a refusé d’approuver le concept d’une seule nation chinoise, la Chine a coupé tout contact avec le gouvernement taïwanais.

Les visites du Congrès américain sur l’île ont augmenté en fréquence au cours de l’année écoulée.

Jeudi, la branche exécutive du gouvernement taïwanais a présenté des plans pour une augmentation de 12,9 % du budget annuel du ministère de la Défense l’année prochaine. Le gouvernement prévoit de dépenser 47,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais supplémentaires (1,6 milliard de dollars), pour un total de 415,1 milliards de NTD (13,8 milliards de dollars) pour l’année.

Le ministère de la Défense a déclaré que l’augmentation est due à “l’expansion continue des activités militaires ciblées des communistes chinois ces dernières années, la normalisation de leur harcèlement des eaux et de l’espace aérien à proximité de Taiwan avec des navires et des avions de guerre”.

Jeudi également, le ministère de la Défense a déclaré avoir suivi quatre navires de la marine chinoise et 15 avions de combat dans la région entourant l’île.

L’écrivain d’Associated Press Wu Huizhong a contribué à ce rapport.

