Taïwan. La Chine avertit les États-Unis que “ceux qui jouent avec le feu seront brûlés” alors que Nancy Pelosi visite une île autonome | Nouvelles du monde

La Chine a averti les États-Unis qu’elle exécutait un “tour très dangereux” sur Taïwan et que “ceux qui jouent avec le feu seront brûlés”.

L’ambassadeur de Pékin à Londres – l’un des plus hauts diplomates de son pays – a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse, convoquée à la hâte, pour répondre à l’arrivée de la grande politicienne américaine Nancy Pelosi à Taïwan au mépris des demandes chinoises de rester à l’écart.

Zheng Zeguang a déclaré que la visite du porte-parole américain “violait gravement” un principe de longue date “Une Chine” qui signifie que Taïwan, gouverné démocratiquement, ne doit pas être traité par les Etats-Unis comme une autorité indépendante.

L’ambassadrice a déclaré que les actions de Mme Pelosi “ont gravement porté atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine et ont gravement compromis la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan”.

Image:

Nancy Pelosi a été accueillie à Taïwan par le ministre des Affaires étrangères de l’île autonome Joseph Wu



“Nous nous opposons fermement à un acte aussi irresponsable, hautement provocateur et dangereux”, a déclaré le diplomate chinois, s’exprimant en anglais.

“Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie indissociable du territoire chinois.”

Il a déclaré que Mme Pelosi avait soulevé des tensions dans la région et a averti que les États-Unis en supporteraient les conséquences ainsi que les forces à l’intérieur de Taiwan qui poussent à l’indépendance de l’île.

“C’est une astuce très dangereuse comme jouer avec le feu et ceux qui jouent avec le feu seront brûlés”, a déclaré M. Zheng.

Il a également averti le Royaume-Uni de ne pas “danser sur l’air” des États-Unis.

M. Zheng a lancé un nouvel avertissement aux États-Unis dans un fil Twitter qu’il a partagé après la conférence.

Il a écrit: “Le principe d’une seule Chine est la prémisse et le fondement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. La visite de Nancy Pelosi à Taiwan à tout moment de son mandat est absolument inacceptable pour la Chine.

“La partie chinoise prendra les mesures résolues nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale – la volonté inflexible de plus de 1,4 milliard de Chinois. Toutes les conséquences qui en découlent doivent être supportées par la partie américaine et les forces séparatistes de “l’indépendance de Taiwan”.

L’ambassadeur ne serait pas tenté de commenter directement les remarques des deux politiciens en lice pour devenir le prochain Premier ministre britannique, même si Liz Truss et Rishi Sunak ont ​​choisi d’adopter une ligne dure envers la Chine, qualifiant le pays de menace.

“Nous travaillerons avec celui qui deviendra le nouveau Premier ministre pour le développement d’une relation sino-britannique basée sur le respect mutuel, l’égalité et les avantages mutuels”.