Taïwan inculpe deux membres du parti communiste accusés de collusion avec la Chine pour influencer les élections

TAIPEI, Taiwan (AP) — Les procureurs de Taiwan ont inculpé deux dirigeants du petit Parti communiste du peuple de Taiwan de l’île, les accusant d’être de connivence avec la Chine dans le but d’influencer les élections du président et des membres de l’Assemblée législative de l’année prochaine.

Le président du parti Lin Te-wang et le vice-président Chen Chien-hsin ont été accusés mardi d’avoir violé la loi anti-infiltration et la loi sur l’élection et la révocation des fonctionnaires après avoir accepté des fonds et d’autres avantages du Parti communiste au pouvoir en Chine, a rapporté l’agence de presse officielle. dit.

Il n’était pas clair si les deux hommes se trouvaient à Taiwan lorsque les actes d’accusation ont été publiés.

Taïwan élira un nouveau président et des législateurs en janvier, et Pékin est soupçonné de chercher à accroître les chances des politiciens favorables à l’unification politique entre les parties via les médias sociaux et la presse libre et en finançant les candidats qu’il favorise. L’actuel vice-président William Lai, dont le Parti démocrate progressiste soutient fermement le maintien du statut actuel d’indépendance de facto de Taiwan vis-à-vis de la Chine, est en tête dans la plupart des sondages.

Ancienne colonie japonaise, Taiwan s’est séparée de la Chine au milieu de la guerre civile en 1949 et est depuis devenue une démocratie florissante qui tolère un large éventail d’opinions politiques. Pékin continue de considérer l’île de 23 millions d’habitants et son économie de haute technologie comme un territoire chinois et n’a cessé d’augmenter sa menace d’atteindre cet objectif par la force militaire si nécessaire.

Ancien membre éminent du Parti nationaliste d’opposition pro-unification, Lin a fondé le Parti communiste populaire de Taiwan en 2017 et a entretenu des liens étroits avec le Bureau chinois des affaires de Taiwan, une agence au niveau du cabinet dédiée à la poursuite du programme d’unification de la Chine.

Lin a échoué à deux reprises dans ses candidatures pour des sièges au conseil du gouvernement local et a organisé des manifestations contre une visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, l’année dernière, toutes prétendument financées par la Chine, a rapporté CNA. Il aurait également travaillé comme conseiller auprès du bureau local des affaires de Taiwan dans la province chinoise du Shandong, a indiqué la CNA.

Aucune information sur les actes d’accusation n’est apparue sur la page Facebook du parti et les appels vers son numéro de téléphone répertorié dans la ville méridionale de Taiwan ont indiqué qu’il avait été déconnecté.

Le Bureau chinois des affaires de Taiwan a condamné les actes d’accusation mardi, accusant le PDP au pouvoir de « prendre des mesures injustifiées contre ceux qui prônent une réunification pacifique à travers le détroit de Taiwan », et affirmant que ces actions étaient « faites avec des intentions malveillantes », a rapporté l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Dans leur quête de l’indépendance formelle de Taiwan, le PDP et des « forces séparatistes » non identifiées ont abusé de la loi pour réprimer ceux qui prônent l’unification avec la Chine, a déclaré le porte-parole du bureau Zhu Fenglian.

« De tels actes méprisables seront sûrement fermement condamnés et résolument combattus par les gens des deux côtés du détroit », a déclaré Zhu.

Malgré les liens culturels et économiques étroits entre les deux parties, les enquêtes montrent que la grande majorité des Taiwanais s’opposent à l’acceptation du régime autoritaire du système chinois à parti unique, qui écrase toute opposition et toute forme de critique tout en maintenant une politique étrangère agressive envers les États-Unis et d’autres pays. principaux alliés taïwanais.

Le DPP et les nationalistes, également connus sous le nom de KMT, dominent la politique à Taiwan, et le Parti communiste local a une influence minime sur les élections et l’opinion publique en général, malgré l’organisation de manifestations qui attirent l’attention lors des élections ou autour des visites de partisans étrangers de Taipei. , comme Pelosi.

Christopher Bodeen, Associated Press