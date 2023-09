Taïwan exhorte la Chine à mettre fin aux sorties militaires « destructrices »

Commentez cette histoire Commentaire

TAIPEI, Taiwan — La Chine a envoyé lundi plus de 100 avions de combat et neuf navires de la marine dans le détroit de Taiwan, marquant la plus grande incursion d’une journée en trois ans alors que Pékin intensifie ses menaces contre la démocratie insulaire. Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que 103 avions militaires chinois et neuf navires de la marine avaient été détectés près de Taiwan lundi à 6 heures du matin, heure locale. Quarante des avions étaient entrés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taiwan en traversant la ligne médiane, une frontière maritime non officielle entre Taiwan et la Chine qui a contribué à maintenir la stabilité pendant des années dans ce détroit de 110 milles de large.

Pékin, qui prétend que Taïwan est une partie inséparable de la République populaire de Chine, ignore de plus en plus la ligne médiane, envoyant des sorties plus près de Taïwan dans le cadre de ce que l’on appelle des tactiques de zone grise destinées à épuiser et à intimider la petite armée taïwanaise.

Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que l’incursion de lundi avait atteint un « nouveau record » et poserait de « graves défis » à la sécurité dans le détroit de Taiwan.

« Le harcèlement militaire continu de l’Armée populaire de libération pourrait facilement provoquer une forte augmentation des tensions et aggraver la sécurité régionale », a-t-elle déclaré dans un communiqué, faisant référence au nom officiel de l’armée chinoise. « Nous appelons les autorités de Pékin à prendre leurs responsabilités et à mettre immédiatement fin à de telles actions unilatérales destructrices. »

L’armée taïwanaise a déclaré qu’elle surveillait la situation et avait dépêché des avions, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres pour réagir. Interrogée sur l’incursion lors d’une conférence de presse lundi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré : « Taiwan fait partie de la Chine. Il n’existe pas de « ligne médiane ».

Les observateurs militaires à Taiwan ont déclaré que la raison de cette escalade, survenue un jour après que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan dans le but de stabiliser les relations qui se détériorent, n’était pas évidente. Le vice-président chinois Han Zheng doit rencontrer cette semaine le secrétaire d’État américain Antony Blinken en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

103 avions PLA et 9 navires PLAN autour de Taiwan ont été détectés à 6 heures du matin (UTC+8) aujourd’hui. Les forces armées de la République de Chine ont surveillé la situation et ont chargé les avions du CAP, les navires de la Marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités. pic.twitter.com/YjebvioA4v — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 18 septembre 2023

« Il va de soi que lorsque des responsables de haut niveau des États-Unis et de la Chine discutent, ils créent une atmosphère plus détendue », a déclaré Shu Hsiao-huang, chercheur associé à l’Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité de Taiwan.

« Dans le passé, lorsque les incursions atteignaient de nouveaux sommets, c’était généralement en réponse à un événement spécifique », a-t-il déclaré, « mais cette fois-ci, il ne semble pas que ce soit en réponse à quoi que ce soit ».

La saison des typhons à Taiwan a peut-être empêché l’armée chinoise d’envoyer des avions plus tôt, ou l’APL pourrait simplement mener des exercices à grande échelle, selon Shu. Le porte-avions chinois Shandong a été aperçu lundi dernier naviguant dans le canal de Bashi, entre Taïwan et les Philippines, selon le ministère taïwanais de la Défense. Des dizaines de navires et d’engins de guerre de l’APL ont été détectés dans le Pacifique occidental, peut-être en réponse à la série d’exercices militaires américains organisés avec leurs alliés de l’Indo-Pacifique en août.

La Chine affirme depuis des années qu’elle recherche une « réunification pacifique » avec Taiwan, mais qu’elle l’acceptera par la force si nécessaire. Ces dernières années, les liens entre les deux parties se sont rompus à la suite de l’élection de Tsai Ing-wen, dont le Parti démocrate progressiste est considéré comme moins favorable à Pékin. À mesure que les relations sino-américaines se détériorent, les tensions entre les deux rives se sont également intensifiées.

Dans les jours qui ont suivi une visite très médiatisée à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, en août de l’année dernière, l’APL a tiré des missiles autour de Taiwan et envoyé plus de 200 avions militaires et plus de 50 navires de guerre dans une démonstration de force, menant des exercices militaires. qui encerclait l’île principale. Depuis lors, la Chine a créé une « nouvelle normalité » selon laquelle les avions de l’APL franchissent régulièrement la ligne médiane.

L’incursion de lundi comprenait des avions de combat chinois de quatrième génération, le J-10 et le J-16, ainsi que des avions de ravitaillement. Une carte publiée par le ministère taïwanais de la Défense montre certains avions franchissant la ligne médiane et continuant au-delà de la pointe sud de l’île principale de Taiwan jusqu’au canal de Bashi, coupant potentiellement Taiwan des Philippines, où les États-Unis auront bientôt accès à de nouvelles bases militaires.