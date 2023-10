Taïwan étudie la guerre Hamas-Israël pour tirer des leçons face aux intimidations militaires de la Chine

Taïwan étudie l’attaque surprise meurtrière lancée par les terroristes du Hamas depuis Gaza contre Israël dans l’espoir qu’elle aidera l’île autonome à prévenir la guerre, a déclaré jeudi un responsable taïwanais de la défense, alors qu’elle traite des menaces et des intimidations de la Chine.

Le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré qu’un groupe de travail avait été mis en place pour surveiller la guerre Hamas-Israël lorsque les journalistes lui ont demandé quelles leçons Taiwan avait tirées de l’attaque.

« La première leçon est que le travail du renseignement est très important. Grâce au renseignement, de nombreuses contre-mesures peuvent être prises. Une guerre peut même être évitée », a déclaré Chiu.

Plus de 2 400 Israéliens et Palestiniens ont été tués au Moyen-Orient depuis que le groupe terroriste Hamas a lancé samedi matin une attaque sans précédent contre Israël.

Jeudi matin, l’armée israélienne a déclaré que plus de 1 200 Israéliens étaient morts et au moins 3 000 blessés.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a confirmé jeudi qu’au moins 25 Américains avaient été tués dans les violences après l’infiltration du Hamas en Israël samedi.

Chiu a déclaré que la guerre « a explosé si soudainement », ce qui a incité Taiwan à accroître sa capacité à prévoir d’éventuelles menaces.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, a mené des exercices militaires de plus en plus importants dans les airs et les eaux autour de Taïwan alors que les tensions s’accentuaient entre les deux pays et avec les États-Unis. Les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taiwan et s’opposent à toute tentative de modifier le statut de Taiwan par la force.

Le gouvernement chinois préférerait que Taïwan passe volontairement sous son contrôle et a dévoilé le mois dernier un plan pour une zone de démonstration de développement intégré dans la province du Fujian, tentant d’attirer les Taïwanais tout en menaçant militairement l’île dans ce que les experts considèrent comme la carotte et la carotte de longue date de la Chine. approche du bâton.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a également exprimé son soutien à Israël face à l’attaque du Hamas et a déclaré qu’il condamnait fermement la violence contre les civils. Les autorités sont également en contact avec plus de 130 citoyens taïwanais résidant ou voyageant en Israël.

