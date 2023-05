Taïwan et les États-Unis signent un accord commercial modeste sous la pression de la Chine – National

Les États-Unis ont conclu un modeste accord commercial avec Taïwan, signalant le soutien de Washington à la démocratie insulaire alors qu’elle subit la pression croissante de la Chine.

Le premier accord dans le cadre de l’Initiative américano-taïwanaise sur le commerce du XXIe siècle devrait ouvrir la voie à un accord plus important plus tard – « un accord commercial solide et de haut niveau », a déclaré la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai.

L’initiative annoncée jeudi permettra, entre autres, de réduire les formalités administratives à la douane et de réduire les temps d’attente pour les entreprises américaines apportant des produits à Taïwan. Il engage également les États-Unis et Taïwan à adopter des mesures pour lutter contre les pots-de-vin et d’autres formes de corruption et à encourager davantage les échanges impliquant les petites et moyennes entreprises.

L’accord ne nécessite pas l’approbation du Congrès américain. Mais il y a un large soutien bipartisan à Washington pour Taiwan, une île de 23 millions d’habitants qui s’est séparée de la Chine lorsque les communistes ont pris le contrôle du continent en 1949 et est depuis devenue une démocratie prospère. Pékin considère Taïwan comme une province chinoise renégat et exige depuis longtemps sa réunification.

Les relations entre les États-Unis et la Chine – les deux plus grandes économies du monde – se sont détériorées ces dernières années. Les États-Unis accusent la Chine de pratiques économiques prédatrices et ont critiqué la répression de Pékin contre la dissidence à Hong Kong et dans la région musulmane du Xinjiang et son intimidation de voisins, dont Taïwan, à propos de revendications territoriales.

« Pékin va probablement se plaindre de cette annonce, mais ses paroles tomberont dans l’oreille d’un sourd à Washington alors que les négociations se poursuivent » avec Taïwan, a déclaré Wendy Cutler, vice-présidente de l’Asia Society Policy Institute et ancienne négociatrice commerciale américaine.

Taïwan est le premier producteur mondial de puces informatiques. L’année dernière, les États-Unis ont acheté pour 105 milliards de dollars de biens et de services à Taïwan, ce qui en fait la 10e source d’importations américaines. Les exportations américaines vers Taïwan se sont élevées à près de 55 milliards de dollars, ce qui en fait le 15e marché étranger des États-Unis.