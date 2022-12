Taïwan est plus important que l’Ukraine, selon un sénateur américain

Washington devrait donner la priorité aux livraisons d’armes à Taipei plutôt qu’à Kiev, a écrit Josh Hawley à l’administration Biden

Le sénateur républicain américain Josh Hawley a appelé le département d’État à envoyer des armes à Taïwan au lieu de l’Ukraine, arguant que l’île est “plus important pour les intérêts nationaux américains.” Hawley a également suggéré précédemment que l’argent de l’aide de Washington à Kiev serait mieux dépensé chez lui.

Dans une lettre adressée mardi au secrétaire d’État Antony Blinken, Hawley a affirmé que l’épuisement américain de ses propres stocks d’armes pour renforcer l’armée ukrainienne avait été négligé. “nos intérêts vitaux de sécurité en Asie.” Le républicain du Missouri a soutenu que cette sortie d’armes devrait être immédiatement détournée vers Taipei, car armer Taiwan serait “excessivement difficile” si la Chine lançait un hypothétique assaut militaire sur l’île.

“Quelle que soit la source des armes, si Taïwan et l’Ukraine en ont besoin, ils doivent d’abord se rendre à Taïwan”, a-t-il ajouté. Hawley a écrit, suggérant que “L’Allemagne ou d’autres alliés de l’OTAN” se concentrer plutôt sur l’approvisionnement de l’Ukraine.

Taiwan s’est gouverné depuis que les forces nationalistes dirigées par Chiang Kai-shek ont ​​fui vers l’île en 1949, après avoir perdu une guerre civile face aux communistes. La position officielle de Pékin est qu’elle s’efforcera de réunifier pacifiquement l’île avec le continent chinois, tout en se réservant le droit d’utiliser la force militaire si nécessaire.

Les États-Unis reconnaissent, mais n’approuvent pas, la souveraineté de la Chine sur Taiwan. Bien qu’il s’en tienne à cette politique “Une Chine” depuis les années 1970, Washington vend des armes à Taïwan, et le président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis soutiendraient l’île en cas de conflit avec la Chine.

En octobre, le sénateur élu républicain JD Vance a affirmé que Taïwan était plus important pour les États-Unis que l’Ukraine, citant son industrie des semi-conducteurs, qui représente les deux tiers de la production mondiale.

L’administration Biden a engagé environ 68 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine cette année, l’administration Biden ayant demandé au Congrès plus tôt ce mois-ci d’approuver 37,7 milliards de dollars supplémentaires avant janvier. Hawley était l’un des 11 sénateurs républicains qui ont voté contre un programme d’aide de 40 milliards de dollars pour Kiev en mai, arguant qu’il “néglige les priorités à la maison” comme la sécurité des frontières, “permet à l’Europe de se charger gratuitement… et ne s’accompagne d’aucune surveillance significative.”