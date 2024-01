Taiwan est en colère contre le changement « unilatéral » de la trajectoire de vol du détroit de Taiwan par la Chine

Par Ben Blanchard

TAIPEI (Reuters) – Le gouvernement taïwanais a exprimé sa colère après que la Chine ait modifié “unilatéralement” une trajectoire de vol proche de la ligne médiane sensible du détroit de Taiwan, affirmant qu’il s’agissait d’une tentative délibérée de modifier le statu quo en faveur d’éventuels moyens militaires.

L’administration de l’aviation civile chinoise a déclaré mardi dans un bref communiqué qu’elle annulait à partir de jeudi une « mesure de compensation » pour l’exploitation vers le sud de la route aérienne M503, qui se trouve juste à l’ouest de la ligne médiane du détroit.

La ligne médiane a servi pendant des années de barrière officieuse entre Taiwan et la Chine, revendiqués par la Chine, mais la Chine affirme ne pas reconnaître son existence et des avions de guerre chinois la survolent désormais régulièrement alors que Pékin cherche à faire pression sur Taipei pour qu’elle accepte ses revendications de souveraineté.

La Chine a également annoncé qu’elle ouvrait des routes d’ouest en est – c’est-à-dire en direction de Taiwan – sur deux routes aériennes à partir des villes chinoises de Xiamen et Fuzhou, proches des groupes d’îles sous contrôle taïwanais de Kinmen et Matsu, qui ont vols réguliers vers Taiwan.

L’administration de l’aviation civile de Taiwan et le Conseil des affaires continentales de la Chine ont tous deux qualifié ces mesures d’« unilatérales » et ont vivement protesté.

Le Conseil des affaires continentales a déclaré que la Chine ignorait la sécurité des vols, manquait de respect à Taïwan et essayait de « conditionner » l’aviation civile en fonction de considérations politiques ou militaires afin de potentiellement modifier le statu quo dans le détroit.

“Si la partie continentale s’accroche obstinément à sa position, elle devra supporter toutes les conséquences graves affectant les relations entre les deux rives du détroit”, a-t-il ajouté.

Chieh Chung, chercheur militaire à la National Policy Foundation de Taiwan, a déclaré que la nouvelle route se situerait à environ 7 km (4,3 miles) de la ligne médiane, ce qui réduirait le temps d’alerte et de réaction des défenses aériennes de Taiwan.

“Il tente d’éliminer complètement et de nier l’existence de la ligne médiane”, a-t-il déclaré.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que les actions « grossières et déraisonnables » de la Chine pouvaient facilement conduire à une augmentation des tensions.

“Les avions inconnus entrant dans notre zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) seront traités conformément aux procédures opérationnelles et aux règles de gestion des situations d’urgence afin de garantir la sécurité de notre espace aérien”, ajoute le communiqué.

LA CHINE qualifie les changements de « routine »

L’ADIZ est une vaste zone que Taiwan surveille et patrouille pour donner à ses forces plus de temps pour répondre aux menaces, et les avions militaires chinois n’ont pas encore pénétré dans l’espace aérien territorial taïwanais.

La Chine a minimisé la fureur.

Son bureau des affaires de Taiwan a qualifié ces changements de « de routine » visant à alléger la pression sur l’espace aérien, et que la Chine n’avait pas besoin d’en discuter au préalable avec Taiwan.

S’exprimant lors d’une conférence de presse régulière à Pékin mercredi, Chen Binhua, porte-parole du bureau, a déclaré que « la soi-disant ligne médiane n’existe pas ».

“La route M503 est destinée à l’aviation civile et se situe dans la région d’information de vol de Shanghai. Elle vise à réduire la congestion de l’espace aérien et des routes concernées et à garantir la sécurité aérienne”, a-t-il déclaré.

L’administration de l’aviation civile de Taiwan a déclaré que les trajectoires de vol à destination et en provenance de Xiamen et Fuzhou étaient dangereusement proches de celles des îles Taiwanaises de Kinmen et de Matsu. La Chine devrait ouvrir dès que possible des négociations avec Taiwan sur les changements d’itinéraire, ajoute-t-il.

La route M503 est principalement utilisée par les compagnies aériennes chinoises ainsi que par les compagnies aériennes étrangères à destination et en provenance de villes comme Shanghai vers l’Asie du Sud-Est.

Les vols à destination et en provenance de Taiwan et de Xiamen et Fuzhou en Chine empruntent un itinéraire détourné longeant la ligne médiane, plutôt que de traverser directement le détroit.

Taïwan s’est déjà plaint de la route M503, en 2018, lorsqu’il a déclaré que la Chine avait ouvert la partie nord de celle-ci sans en informer au préalable Taipei, en violation d’un accord de 2015 prévoyant de discuter d’abord de ces trajectoires de vol.

(Reportage de Ben Blanchard ; reportage supplémentaire de Yimou Lee et de la salle de rédaction de Pékin ; édité par Stephen Coates et Christopher Cushing)