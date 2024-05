Taïwan envoie des avions à réaction et met ses forces en alerte alors que la Chine qualifie les nouveaux jeux de guerre de « punition puissante » pour l’île

Taipei, Taiwan — Taïwan a dépêché des avions à réaction et a mis ses unités de missiles, navales et terrestres en alerte jeudi suite aux exercices militaires chinois menés autour de la frontière. démocratie insulaire autonome où un nouveau président a pris ses fonctions cette semaine. ChineL’armée de Taiwan a déclaré que ses exercices de deux jours autour de Taiwan étaient une punition pour les forces séparatistes en quête d’indépendance.

Pékin prétend que Taiwan fait partie du territoire national chinois et l’Armée populaire de libération envoie presque quotidiennement des navires de guerre et des avions de guerre dans le détroit de Taiwan et dans d’autres zones autour de l’île pour affaiblir les défenses de Taiwan et chercher à intimider son peuple, qui soutient fermement son indépendance de facto. .

Taïwan reste ferme, affirme que la Chine menace la paix régionale

« La provocation irrationnelle de la Chine a mis en danger la paix et la stabilité régionales », a déclaré le ministère de la Défense de l’île. Il a déclaré que Taiwan ne chercherait aucun conflit mais « n’hésiterait pas à en éviter un ».

« Ce prétexte pour mener des exercices militaires non seulement ne contribue pas à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan, mais montre également sa nature hégémonique », indique le communiqué du ministère.

Dans son discours d’investiture lundi, le président taïwanais Lai Ching-te a appelé Pékin à mettre fin à ses intimidations militaires et s’est engagé à « ne pas céder ni provoquer » la direction du Parti communiste du continent.

Un avion de combat Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise se prépare à décoller d’une base aérienne à Hsinchu, dans le nord de Taïwan, le 23 mai 2024, alors que des navires de guerre et des avions chinois encerclent l’île démocratique au milieu d’exercices militaires. YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty



« Face aux défis et menaces extérieurs, nous continuerons à maintenir les valeurs de liberté et de démocratie », a déclaré Lai aux marins et aux hauts responsables de la sécurité jeudi, alors qu’il visitait une base maritime à Taoyuan, juste au sud de la capitale Taipei.

Sans faire directement référence aux démarches chinoises, il a déclaré que la société internationale était préoccupée par la sécurité de Taiwan, ce qui reflète probablement son rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement des puces informatiques les plus avancées ainsi que son rôle de rempart démocratique contre les tentatives chinoises d’affirmer son contrôle sur l’Asie. -Pacifique.

Lai a déclaré qu’il recherchait le dialogue avec Pékin tout en maintenant le statut actuel de Taiwan et en évitant les conflits qui pourraient attirer le principal allié de l’île, les États-Unis, et d’autres partenaires régionaux tels que le Japon et l’Australie.

Le principal parti d’opposition, le Parti nationaliste, généralement considéré comme pro-Chine, a également condamné les actions de Pékin.

Les nationalistes, également connus sous le nom de KMT, ont appelé « la rive opposée du (détroit de Taiwan) à faire preuve de retenue, à cesser les manœuvres inutiles, à éviter un conflit dans le détroit de Taiwan et à maintenir et chérir les résultats de la paix et du développement entre les parties. «

Les tensions de jeudi sont survenues au milieu de manifestations devant le parlement taïwanais contre les tentatives des nationalistes et de leurs alliés d’utiliser leur faible majorité pour imposer l’adoption de lois susceptibles d’affecter les budgets militaires et les nominations judiciaires et autres clés.

La Chine qualifie ces exercices de « punition puissante » pour Taiwan

Le Commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération a déclaré que les exercices terrestres, navals et aériens autour de Taiwan étaient destinés à tester les capacités navales et aériennes des unités de l’APL, ainsi que leurs capacités de frappe conjointe pour atteindre des cibles et prendre le contrôle du champ de bataille, a indiqué le commandement du théâtre d’opérations de l’Est de l’Armée populaire de libération. a déclaré sur son compte officiel Weibo.

« Il s’agit également d’une punition puissante pour les forces séparatistes en quête de « l’indépendance » et d’un sérieux avertissement adressé aux forces extérieures en cas d’ingérence et de provocation », indique le communiqué.

L’APL a également publié une carte de la zone d’exercice prévue, qui entoure l’île principale de Taiwan en cinq points différents, ainsi que des endroits comme Matsu et Kinmen, des îles éloignées plus proches du continent chinois que Taiwan.

Les garde-côtes chinois ont également déclaré dans un communiqué avoir organisé une flotte pour mener des exercices de maintien de l’ordre près de deux îles proches des groupes d’îles sous contrôle taïwanais de Kinmen et de Matsu, juste au large des côtes chinoises.



Alors que la Chine a qualifié ces exercices de sanction pour le résultat des élections à Taiwan, le Parti démocrate progressiste dirige désormais le gouvernement de l’île depuis plus d’une décennie, bien que le Parti nationaliste pro-chinois ait obtenu une majorité d’un siège au parlement. En tant que correspondante étrangère principale de CBS News, Elizabeth Palmer rapporté avant le votela Chine avait caractérisé les dernières élections taïwanaises comme un choix entre la paix et la guerre.

Avant la victoire de Lai, le gouvernement chinois avait déclaré qu’il « continuerait à suivre la mauvaise voie consistant à provoquer « l’indépendance » », éloignant toujours Taiwan « de plus en plus de la paix et de la prospérité, et de plus en plus proche de la guerre et du déclin ».

Les États-Unis affirment que les actions de la Chine sont attendues, mais doivent être condamnées

S’exprimant en Australie, le lieutenant général du Corps des Marines Stephen Sklenka, commandant adjoint du Commandement américain pour l’Indo-Pacifique, a appelé les pays de la région Asie-Pacifique à condamner les exercices militaires chinois.

« Il n’y a pas de surprise à chaque fois qu’il y a une action qui met en valeur Taiwan sur la sphère internationale, les Chinois se sentent obligés de faire une sorte de déclaration », a déclaré Sklenka au National Press Club d’Australie dans la capitale Canberra, en référence à l’investiture présidentielle de lundi.



« Ce n’est pas parce que nous attendons ce comportement que nous ne devons pas le condamner, et nous devons le condamner publiquement. Et cela doit venir de nous, mais cela doit aussi venir, je crois, des pays de la région. « C’est une chose lorsque les États-Unis condamnent les Chinois, mais cela a un effet bien plus puissant, je crois, lorsque cela vient des pays de cette région », a ajouté Sklenka.

Le principal envoyé du Japon s’est exprimé lors de sa visite aux États-Unis, affirmant que le Japon et Taiwan partageaient des valeurs et des principes, notamment la liberté, la démocratie, les droits fondamentaux et l’État de droit.

« (Taiwan) est notre partenaire extrêmement important, nous entretenons des relations économiques étroites et des échanges de personnes, et c’est notre ami précieux », a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yoko Kamikawa aux journalistes à Washington, où elle s’est entretenue avec le secrétaire d’État Antony Blinken.

Elle a déclaré que les deux ministres ont discuté de Taiwan et de l’importance du détroit de Taiwan, l’une des voies navigables les plus importantes au monde, pour rester pacifique.



La confrontation à propos de Taïwan a déjà eu une impact sur le peuple japonais. En avril, Palmer de CBS News a visité une petite île à l’extrémité sud de la chaîne d’îles japonaises, Ishigaki, qui est depuis des années une oasis de détente entourée d’une mer turquoise tranquille.

Mais face aux tensions avec la Chine et à la menace imminente que représente le régime de Kim Jong Un en Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire, l’armée japonaise a installé une base de missiles en plein milieu de l’île, où environ 600 soldats et une batterie de puissants missiles et lanceurs sont désormais positionnés. De nombreux habitants estiment que la base jette l’ombre d’un conflit imminent sur leur île paradisiaque, mais le commandant de la base a déclaré à CBS News que c’était nécessaire, compte tenu des défis de sécurité auxquels le Japon est confronté.