Taïwan envisage le verrouillage des coronavirus alors que les registres insulaires enregistrent 16 transmissions nationales

L’île, considérée par la Chine comme faisant partie intégrante du pays, a signalé mercredi 16 nouveaux cas nationaux de Covid-19. Quatre autres cas importés, dont un d’Inde et trois des Philippines, ont également été signalés, selon le Central Epidemic Command Center (CECC).

Le chiffre est devenu le plus élevé signalé en une seule journée sur l’île depuis le début de la pandémie. Taïwan a bien contrôlé le coronavirus pendant des mois, enregistrant seulement 1210 cas et 12 décès en plus d’un an.

La flambée a déjà incité les autorités à resserrer les restrictions, tous les lieux d’affaires ayant reçu l’ordre de renforcer les mesures de prévention – ou de faire face à la fermeture s’ils ne se conforment pas.

«Taiwan a actuellement plus de deux chaînes de transmission pour lesquelles nous n’avons pas encore identifié leurs sources. Nous sommes dans un état critique maintenant, et ce n’est pas une blague ». Le ministre de la Santé Chen Shih-chung a déclaré mercredi à la législature.

Le ministre a exhorté le public à ne pas paniquer d’acheter au milieu du pic Covid-19, les assurant que l’île a stocké de nombreux équipements de protection et des fournitures médicales. Dans le même temps, Chen a déclaré que le pays pourrait voir son alerte au coronavirus repoussée au niveau 3 « dans les jours à venir. »

Taiwan a un système d’alerte à quatre niveaux et n’a jamais dépassé le niveau 2, qui est actuellement actif. Ce niveau interdit les rassemblements intérieurs et extérieurs à grande échelle de 100 et 500 personnes respectivement, ainsi que le port du masque dans les transports en commun et dans les lieux bondés.

Le niveau 3, cependant, s’arrête effectivement avant d’imposer un verrouillage à l’échelle nationale. Dans le cadre de cette alerte, les citoyens taïwanais seraient tenus de porter des masques faciaux à tout moment à l’extérieur de leur domicile, tandis que les rassemblements intérieurs de plus de cinq personnes et les rassemblements extérieurs de plus de 10 seraient interdits, tandis que les entreprises non essentielles seraient condamnées à fermer. vers le bas.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!