Taïwan enquête sur des entreprises soupçonnées d’avoir vendu des équipements de puces au chinois Huawei malgré les sanctions américaines

HONG KONG (AP) — Les autorités taïwanaises enquêtent sur quatre sociétés basées à Taïwan soupçonnées d’avoir aidé la société chinoise Huawei Technologies à construire des installations de semi-conducteurs.

Le ministre des Affaires économiques Wang Mei-hua a déclaré vendredi que l’enquête déterminerait si les entreprises avaient violé la réglementation interdisant la vente de technologies et d’équipements sensibles à la Chine.

Le ministère des Affaires économiques a convoqué les fournisseurs de semi-conducteurs et de services d’usine pour les interroger après qu’un rapport de Bloomberg ait déclaré qu’ils travaillaient avec Huawei dans le cadre de la construction d’un réseau d’usines de puces informatiques.

L’enquête examinera également si les entreprises ont exporté des technologies sensibles ou des produits ayant des applications militaires qui sont inclus dans la liste des produits stratégiques de haute technologie de Taiwan, ont indiqué l’agence de presse chinoise de Taiwan et d’autres rapports.

Ils ont déclaré que le revendeur de matériaux semi-conducteurs Topco Scientific Co. ; le constructeur de salles blanches L&K Engineering Co. ; l’entreprise de construction et de conception United Integrated Services Co. et le fournisseur de systèmes d’approvisionnement en produits chimiques Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co. étaient soupçonnés d’avoir fourni des équipements ou des services à Huawei.

Les entreprises pourraient être condamnées à une amende allant jusqu’à 25 millions de dollars taïwanais (777 665 dollars) pour violation de la réglementation.

Les salles blanches et autres équipements et services de haute technologie sont essentiels au processus délicat de fabrication des puces informatiques.

Les quatre sociétés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Wang a déclaré que le Conseil national des sciences et technologies de Taiwan prévoyait d’annoncer prochainement une liste de technologies clés qui nécessitent des mesures de contrôle pour empêcher le partage de technologies de semi-conducteurs avec la Chine. Le gouvernement prendra en compte la sécurité nationale et les considérations techniques pour décider des mesures à imposer, a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette semaine, Wang a déclaré lors d’une audience au Yuan législatif de Taiwan que les quatre sociétés fournissaient uniquement des services d’usine bas de gamme, tels que le traitement des eaux usées et la protection de l’environnement, et ne fournissaient aucun service critique à Huawei, selon les rapports.

Mais Wang a rappelé aux entreprises que si elles utilisaient la technologie et les équipements américains, elles ne pourraient pas coopérer avec les entreprises figurant sur la liste des entités américaines, qui interdit aux entreprises de faire des affaires avec une société cotée à moins d’obtenir une licence pour le faire.

Huawei a été inscrit sur la liste des entités du département américain du Commerce en 2019. Les responsables américains affirment que l’entreprise constitue un risque pour la sécurité et pourrait faciliter l’espionnage chinois, une accusation que Huawei nie.