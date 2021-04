S’exprimant lundi, Lee Shih-chiang, chef du département de planification stratégique du ministère de la Défense de Taiwan, a noté le missile AGM-158 de Lockheed Martin Corp, interrogé sur les armes que Taiwan veut acheter mais que Washington n’a pas encore approuvées.

«Nous sommes toujours en train de le chercher», Lee a déclaré à propos du missile produit par les États-Unis, ajoutant «Les canaux de communication sont très fluides et normaux.»

L’AGM-158 de Lockheed Martin est un missile à impasse air-sol, avec un modèle mis à jour ayant une portée étendue de près de 1000 kilomètres (621 miles). Le missile donnerait aux avions taïwanais au-dessus de la mer de Chine méridionale la capacité d’atteindre des cibles très éloignées de la Chine.

Le missile, qui a une ogive perforante, peut être intégré à un certain nombre d’actifs aéronautiques et a un coût unitaire d’environ un million de dollars. Le missile est difficile à détecter et se déplace à des vitesses subsoniques. Il est actuellement utilisé par les forces aériennes américaines, australiennes, finlandaises et polonaises.

La semaine dernière, le président Tsai Ing-wen a déclaré qu’une délégation non officielle de Washington Taiwan était «Très disposé» travailler avec les États-Unis et d’autres « Pays partageant les mêmes idées » pour dissuader la Chine, qui a envoyé de nombreux jets survoler l’île ces dernières semaines.

La Chine, qui considère Taiwan comme une partie intégrante de son territoire, a critiqué les États-Unis pour s’être mêlés de leurs affaires intérieures. Les États-Unis cherchent activement à renforcer leur coopération militaire avec Taiwan par des accords d’armes et en envoyant un navire militaire dans le détroit de Taiwan. Il a également envoyé d’anciens sénateurs rencontrer les dirigeants de l’île. Tout cela est considéré par Pékin comme une violation du principe d’une seule Chine.

