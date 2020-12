La souveraineté de Taiwan est mise en péril par les menaces militaires étrangères, a averti le président du pays, Tsai Ing-wen, alors que Washington a révélé qu’il avait finalisé une nouvelle vente d’armes avec l’île revendiquée par la Chine.

«Les forces autoritaires tentent systématiquement de violer l’ordre normatif existant», Dit Tsai. «Taïwan a été la cible de telles menaces militaires au quotidien.» Le président s’exprimait lors d’un forum sur la sécurité à Taipei, et n’a pas explicitement fait référence à l’ennemi de longue date du pays, la Chine. Il a également souligné la montée des tensions dans le «De plus en plus militarisé» Mer de Chine méridionale, où la Chine a fait d’importantes revendications territoriales contestées.

Les remarques de Tsai ont coïncidé avec l’approbation par Washington d’une vente d’armes de 280 millions de dollars à Taipei. Dans le cadre du nouvel accord, Taiwan recevra un système de communication d’informations sur le terrain (FICS) des États-Unis.

Le FICS est conçu pour fournir des communications vocales et de données mobiles et sécurisées entre les centres de commandement et les troupes sur le champ de bataille. Dans un communiqué de presse, l’Agence américaine de coopération en matière de sécurité de défense a déclaré que la vente aiderait Taiwan «Moderniser la capacité de ses communications militaires.»

Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que l’acquisition du système de communication reflétait l’engagement de Washington à aider à renforcer les capacités défensives de l’île.

«Taïwan et les États-Unis continueront de consolider leur partenariat de sécurité pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan», dit le ministère.

L’accord marque le 11e paquet de vente d’armes à Taiwan sous l’administration du président américain Donald Trump.

Pékin a appelé à plusieurs reprises Washington à mettre un terme à toutes les ventes d’armes à Taiwan, arguant qu’elles violaient la «Principe d’une seule Chine». En octobre, les États-Unis ont signé un accord pour vendre des systèmes de missiles Harpoon d’une valeur de 2,37 milliards de dollars à l’île.

En réponse, la Chine a déclaré qu’elle imposerait des sanctions à Lockheed Martin, Boeing Defence, Raytheon et d’autres entreprises de défense américaines qui, selon elle, étaient impliquées dans les accords de matériel militaire avec Taipei.

