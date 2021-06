Taïwan dit que l’accord pour fabriquer le jab AstraZeneca Covid a échoué car les demandes de production étaient trop élevées

S’exprimant devant le Parlement jeudi, le ministre de la Santé Chen Shih-chung avait proposé de produire 100 millions de doses au nom d’AstraZeneca, mais la société n’était disposée à accepter qu’un minimum de 300 millions de doses.

« Nous considérions que ce serait difficile et occuperait pleinement les lignes de production. Il n’est pas possible pour Taïwan de consommer autant », il a dit aux législateurs.

Mardi, Chen a déclaré que les problèmes de production à l’usine thaïlandaise d’AstraZeneca, où le jab est fabriqué par la société royale Siam Bioscience, retarderaient les livraisons.

L’île a désespérément recherché plus de vaccins après avoir reproché à la Chine d’avoir compromis ses négociations avec les producteurs de vaccins. La semaine dernière, le Japon a fait don de plus d’un million de vaccins Covid-19 à Taïwan, faisant plus que doubler les stocks de vaccins de Taipei.

À ce jour, seulement environ 3% des 23,5 millions d’habitants de Taïwan ont reçu au moins une injection alors que le gouvernement se bat pour contenir un pic d’infections domestiques.

Le gouvernement a commandé 20 millions de vaccins supplémentaires et développe son propre vaccin national. Malgré la pression des groupes d’opposition, Taipei a refusé d’accepter les vaccins de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie intégrante de son territoire.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!