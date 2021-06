Taïwan dit que la Thaïlande garde pour elle-même les vaccins précommandés contre le coronavirus AstraZeneca

Tsai Ing-wen a déploré les livraisons inférieures à la normale en provenance de Thaïlande vendredi dans une interview avec une station de radio locale. Taïwan est revendiqué par la Chine comme faisant partie intégrante du pays.

« Le problème, c’est que les marchandises qui devaient arriver en juin ne sont pas arrivées », a déclaré Tsai. « Maintenant, la situation épidémique de la Thaïlande est grave et ils donnent la priorité aux vaccins à utiliser en Thaïlande. »

L’évaluation du président des retards dans la livraison des tirs d’AstraZeneca s’est avérée très différente des déclarations faites par d’autres hauts responsables taïwanais plus tôt cette semaine. Mardi, le ministre de la Santé de l’île, Chen Shih-chun, a imputé la perturbation à des problèmes techniques et de fabrication en Thaïlande, déclarant aux législateurs que les injections commandées seraient retardées d’au moins un mois.

Jusqu’à présent, ni le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca ni les responsables thaïlandais n’ont réagi aux allégations de Tsai. Les vaccins AstraZeneca et Moderna fabriqués aux États-Unis restent les deux seuls vaccins approuvés pour une utilisation à Taïwan, malgré les appels répétés du continent pour autoriser les vaccins fabriqués en Chine sur l’île.

L’appel a été réitéré par le bureau des affaires de Taïwan de la Chine plus tôt dans la journée, Pékin appelant également les Taïwanais à venir sur le continent et à se faire vacciner.

« [We] exhortez les autorités à écouter sérieusement la voix des habitants de l’île et à supprimer les obstacles artificiels empêchant les vaccins continentaux d’entrer à Taiwan dès que possible, afin que les compatriotes de Taiwan puissent obtenir des vaccins continentaux sûrs et efficaces », dit le bureau.

La Thaïlande et Taïwan ont récemment fait face à des pics majeurs de cas de coronavirus. La Thaïlande a enregistré 190 000 cas depuis le début de la pandémie, avec plus de 80% des cas enregistrés depuis avril. Plus de 1 400 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays.

Jusqu’à récemment, Taïwan avait réussi à garder la situation des coronavirus sous contrôle, n’enregistrant qu’environ 1 000 cas en plus d’un an. La situation a changé ces dernières semaines, le décompte du pays ayant dépassé la barre des 12 000 et plus de 360 ​​personnes décédées depuis la mi-avril.

