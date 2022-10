Taïwan dit que la guerre avec la Chine n’est “absolument” pas une option, mais renforce les défenses

La guerre entre Taïwan et la Chine n’est “absolument pas une option”, a déclaré lundi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, réitérant sa volonté de parler à Pékin et s’engageant également à renforcer les défenses de l’île, notamment avec des missiles de précision.

La Chine a de nouveau rejeté sa dernière ouverture, affirmant que l’île était une partie inséparable de son territoire.

Taïwan démocratique, que la Chine revendique comme le sien, subit une pression militaire et politique croissante de la part de Pékin, en particulier après les jeux de guerre chinois début août à la suite d’une visite à Taipei de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Tout conflit sur Taïwan pourrait traîner aux États-Unis, au Japon et peut-être dans une grande partie du monde, ainsi que briser l’économie mondiale, en particulier compte tenu de la position dominante de Taïwan en tant que fabricant de semi-conducteurs utilisés dans tout, des smartphones et tablettes aux avions de chasse.

Tsai, dans son discours de la fête nationale devant le bureau présidentiel sous un ciel gris, a déclaré qu’il était “regrettable” que la Chine ait intensifié ses intimidations et menacé la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et sa région.

La Chine ne devrait pas penser qu’il y a place pour un compromis dans l’engagement du peuple taiwanais envers la démocratie et la liberté, a-t-elle déclaré.

“Je veux dire clairement aux autorités de Pékin que la confrontation armée n’est absolument pas une option pour nos deux parties. Ce n’est qu’en respectant l’engagement du peuple taïwanais envers notre souveraineté, notre démocratie et notre liberté qu’il pourra y avoir une base pour reprendre une interaction constructive à travers le détroit de Taïwan.”

S’exprimant à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que Taiwan faisait partie de la Chine, “n’a pas de président et n’est pas un pays indépendant”.

“La cause profonde des tensions actuelles dans le détroit de Taiwan réside dans l’insistance obstinée des autorités du Parti démocrate progressiste sur l’indépendance et la sécession de Taiwan”, a-t-elle déclaré, faisant référence au parti au pouvoir à Taiwan. “Nous sommes prêts à créer un large espace pour la réunification pacifique, mais nous ne laisserons jamais d’espace pour les activités d’indépendance et de sécession de Taiwan.”

La Chine qualifie Tsai – réélue par une majorité écrasante en 2020 sur promesse de tenir tête à Pékin – de séparatiste et refuse de lui parler.

Le discours de Tsai intervient moins d’une semaine avant l’ouverture du congrès du Parti communiste chinois au pouvoir à Pékin, où le président Xi Jinping devrait remporter un troisième mandat de cinq ans sans précédent.

Un responsable familier avec la pensée de Tsai, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré aux journalistes que le président cherchait à “transmettre clairement” sa position au monde et à Pékin.

“Rester ferme sur le statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan est l’axe principal des commentaires de Tsai sur les relations inter-détroit cette année”, a déclaré le responsable, ajoutant que c’était l’attente et la responsabilité du monde à la fois de Taipei et de Pékin.

Tsai a déclaré, sous les applaudissements, que son gouvernement attendait avec impatience la reprise progressive post-pandémique d’échanges sains et ordonnés entre les peuples à travers le détroit, ce qui apaiserait les tensions.

Mais le large consensus à Taiwan est que sa souveraineté et son mode de vie libre et démocratique doivent être défendus, a-t-elle ajouté.

“Sur ce point, nous n’avons pas de place pour le compromis”, a-t-elle déclaré.

Tsai a fait du renforcement des défenses de Taiwan une pierre angulaire de son administration pour lui permettre de mettre en place une dissuasion plus crédible contre la Chine, qui accélère un ambitieux programme de modernisation de sa propre armée.

Taïwan montrera au monde qu’il assume la responsabilité de sa propre défense, a déclaré Tsai.

Taïwan augmente la production de masse de missiles de précision et de navires de guerre à haute performance, et s’efforce d’acquérir de petites armes très mobiles qui garantiront que Taïwan est parfaitement préparé à répondre aux “menaces militaires extérieures”, a-t-elle ajouté.

Les tensions militaires ont suscité des inquiétudes, notamment aux États-Unis, quant à la concentration de la fabrication de puces à Taïwan.

“Je tiens à souligner spécifiquement un point auprès de mes concitoyens et de la communauté internationale, à savoir que la concentration du secteur des semi-conducteurs à Taïwan n’est pas un risque”, a-t-elle déclaré.

« Nous continuerons à maintenir les avantages et la capacité de Taïwan dans les processus de fabrication de semi-conducteurs de pointe, et contribuerons à optimiser la restructuration mondiale de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, donnant à nos entreprises de semi-conducteurs un rôle mondial encore plus important », a-t-elle ajouté.