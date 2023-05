Le dernier survivant connu de Taïwan de l’esclavage sexuel en temps de guerre au Japon est décédé à l’âge de 92 ans.

Plus de 200 000 femmes ont été réduites en esclavage sexuel par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors que le gouvernement a reconnu les atrocités passées du Japon, les critiques disent que les responsables au fil des décennies ont refusé d’assumer l’entière responsabilité de l’asservissement des femmes.

Le dernier survivant connu à Taïwan de l’esclavage sexuel en temps de guerre au Japon est décédé à l’âge de 92 ans, a déclaré mardi le ministère des Affaires étrangères de l’île, qualifiant la question de « blessure dans l’histoire humaine ».

Appelées «femmes de réconfort», plus de 200 000 femmes ont été réduites en esclavage sexuel par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement de Corée du Sud mais aussi d’autres régions d’Asie.

À Taïwan, que le Japon a gouverné de 1895 à 1945, près de 60 femmes se sont manifestées au fil des ans en tant que survivantes, selon la Women’s Rescue Foundation de Taipei. Cependant, il estime qu’il y en avait au moins 2 000.

La fondation a déclaré lundi que la dernière survivante connue de l’île, appelée « grand-mère », est décédée le 10 mai à l’âge de 92 ans.

« La question de la ‘femme de réconfort’ est une blessure dans l’histoire de l’humanité et le gouvernement a attaché une grande importance à la dignité et au bien-être des anciens (rescapés) taiwanais », a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Jeff Liu.

« (Le gouvernement) a continué d’exprimer ses inquiétudes au gouvernement japonais (…) et d’exhorter la partie japonaise à faire face à notre demande de s’excuser et d’indemniser les ‘femmes de réconfort’ taïwanaises et leurs familles », a-t-il déclaré.

L’asservissement des femmes en temps de guerre au Japon est un problème politiquement chargé dans toute l’Asie.

Le gouvernement japonais a déclaré que les victimes avaient été recrutées par des civils dans des bordels militaires exploités commercialement.

La question a déclenché des protestations à Taïwan, des groupes de femmes faisant pression pour obtenir une indemnisation pour ses survivants – ce que seule la Corée du Sud a officiellement reçu.

La Women Rescue Foundation de Taipei a déclaré que même avec la mort de la dernière « grand-mère », elle continuerait d’exiger que le Japon indemnise les victimes.

« Bien que toutes les grand-mères soient décédées, nous pensons que leur esprit restera dans nos cœurs pour toujours », a déclaré le groupe, promettant de plaider pour que l’histoire des survivants taïwanais soit incluse dans les manuels scolaires.

« Ce morceau d’histoire ne disparaîtra pas à cause de la mort des grand-mères. »