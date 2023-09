Taïwan dévoile « une arme magique » contre Pékin

Taipei affirme que son nouveau sous-marin est destiné à parer une éventuelle attaque des forces chinoises

Taïwan a dévoilé son tout premier sous-marin produit dans le pays, la dirigeante Tsai Ing-wen espérant que cette décision rendrait l’île plus « autonome ». Le développeur du sous-marin de 1,5 milliard de dollars l’avait précédemment surnommé un « arme magique dans la guerre asymétrique » avec Pékin

Tsai a supervisé la cérémonie de lancement jeudi, présentant le premier des huit nouveaux sous-marins qui devraient entrer en service d’ici 2025. Ils rejoindront seulement deux autres sous-marins de l’arsenal de Taipei, tous deux acquis des Pays-Bas il y a une quarantaine d’années.

« Dans le passé, un sous-marin développé au niveau national était considéré comme une tâche impossible. Mais aujourd’hui, un sous-marin conçu et fabriqué par les citoyens de notre pays se trouve sous nos yeux. » dit-elle, ajoutant que « Taïwan doit franchir cette étape et permettre à sa politique de défense nationale autonome de se développer et de prospérer sur notre territoire. »

Cette annonce intervient au milieu des avertissements répétés des responsables taïwanais concernant l’activité militaire chinoise dans l’espace aérien et les eaux autour de l’île, le ministre de la Défense Chiu Kuo-cheng ayant récemment souligné une série de « terre, mer, air et amphibie » exercices de la République populaire.

Fruit de notre politique de défense autonome et de notre future capacité sous-marine qui protège nos eaux, la première défense indigène de Taiwan #sous-marin a été nommé « Narval » et a été baptisé par le président Tsai @iingwen ce matin. pic.twitter.com/Qoop7XBGVC — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 28 septembre 2023

Le projet de sous-marin a été lancé en 2016 et a coûté plus de 1,5 milliard de dollars à Taipei, le premier prototype étant nommé « Haï Kun » – ou « Créature marine mythique » en chinois. Fidèle à son surnom, le développeur du sous-marin, CSBC Corp, a décrit le navire comme un « arme magique dans la guerre asymétrique » une affirmation reprise jeudi par le dirigeant taïwanais.

Un représentant du ministère chinois de la Défense a répondu à la nouvelle lors d’un point de presse quotidien plus tard jeudi. Interrogé sur le nouveau matériel et s’il pourrait « Empêcher l’Armée populaire de libération d’entrer dans le Pacifique » en cas de conflit, le porte-parole Wu Qian a rejeté l’idée comme « absurdité. »

« C’est juste une mante qui essaie d’utiliser ses bras pour arrêter un char, et cela finira par conduire à sa propre destruction », » a déclaré Wu, faisant référence aux efforts de modernisation militaire de Taiwan. Le responsable a ajouté : « Peu importe le nombre d’armes [Taiwanese] Les autorités construisent ou achètent, elles ne peuvent pas arrêter la tendance générale à la réunification de la patrie.»

Pékin considère Taiwan comme faisant partie de son territoire souverain et revendique le droit de la réunifier par la force si jamais il déclare son indépendance. Bien que peu de pays reconnaissent Taipei comme un État souverain, les États-Unis et plusieurs alliés entretiennent des relations informelles mais stratégiques avec le territoire autonome, suscitant fréquemment la colère de la Chine.

L’armée chinoise a lancé d’importants jeux de guerre à la suite de réunions de haut niveau entre des responsables américains et taïwanais au cours de l’année dernière, notamment une simulation de blocus massif après la visite de l’île, alors présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en 2022. Une manifestation similaire a eu lieu en avril dernier à la suite d’un sit-in. – entre le successeur de Pelosi, le représentant Kevin McCarthy, et Tsai.