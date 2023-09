Taïwan dévoile son premier sous-marin artisanal, au milieu de la défense chinoise

Taïwan a dévoilé jeudi son premier sous-marin développé localement, une étape majeure dans un projet visant à renforcer la défense et la dissuasion de l’île contre la marine chinoise, même s’il n’entrera pas en service avant deux ans.

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, a fait de son programme de sous-marins indigènes un élément clé d’un projet ambitieux visant à moderniser ses forces armées alors que Pékin organise des exercices militaires presque quotidiens pour affirmer sa souveraineté.

La présidente Tsai Ing-wen, qui a lancé ce plan lors de son entrée en fonction en 2016, a présenté jeudi le premier des huit nouveaux sous-marins dans la ville méridionale de Kaohsiung.

« Dans le passé, un sous-marin développé au niveau national était considéré comme une tâche impossible. Mais aujourd’hui, un sous-marin conçu et fabriqué par le peuple de notre pays se trouve devant nos yeux », a déclaré Tsai, ajoutant qu’il jouerait un rôle important dans le renforcement des capacités de « guerre asymétrique » de la marine.

« Même s’il y a des risques et quels que soient les défis, Taiwan doit franchir cette étape et permettre à sa politique de défense nationale autonome de se développer et de s’épanouir sur notre territoire », a déclaré Tsai, debout devant le navire, nommé le Narval. Le drapeau rouge de Taiwan, représentant un soleil blanc sur un ciel bleu, était enroulé autour de la proue du sous-marin.

Tsai a déclaré que le Narwhal entrerait en service en 2025, rejoignant deux sous-marins existants achetés aux Pays-Bas dans les années 1980.

Le programme sous-marin local s’appuie sur l’expertise et la technologie de plusieurs pays – une avancée décisive pour Taiwan, diplomatiquement isolé.

Cheng Wen-lon, directeur de la société taïwanaise CSBC Corp, qui a dirigé la construction du sous-marin, a déclaré que le contenu national du bateau était d’environ 40 %. Il n’a fait aucune mention explicite de la participation étrangère dans son discours à Kaohsiung.

Soulignant l’importance des relations sécuritaires entre les États-Unis et l’île malgré l’absence de liens officiels, l’ambassadrice américaine de facto à Taiwan, Sandra Oudkirk, a assisté à la cérémonie. Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’armes de Taiwan.

S’adressant aux journalistes à Taipei, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que face à la menace accrue des tactiques de pression militaires chinoises de la « zone grise » proche de l’île avec des activités aériennes et navales, Taiwan devait renforcer ses défenses.

« Avoir un nouveau sous-marin est l’une de ces stratégies. Pour tous ceux qui remettent en question la stratégie sous-marine de Taiwan, je serais un ardent défenseur de l’acquisition de sous-marins par Taiwan, car cela est nécessaire pour empêcher la guerre d’avoir lieu », a déclaré Wu.

Taïwan espère déployer au moins deux de ces sous-marins développés localement d’ici 2027, et éventuellement équiper les modèles ultérieurs de missiles, a déclaré ce mois-ci le responsable du programme.

Le premier sous-marin, d’un prix de 1,53 milliard de dollars, utilisera un système de combat de Lockheed Martin Corp et transportera des torpilles lourdes Mark 48 de fabrication américaine. Il entrera en essais en mer le mois prochain avant d’être livré à la marine d’ici fin 2024.

L’amiral Huang Shu-kuang, conseiller à la sécurité de Tsai qui dirige le programme, a décrit les sous-marins comme un « moyen de dissuasion stratégique » qui peut également aider à maintenir la « bouée de sauvetage » de l’île vers le Pacifique en gardant ouverts les ports le long de la côte est de Taiwan.