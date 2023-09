Taiwan dévoile le premier sous-marin de fabrication nationale alors que les tensions avec la Chine s’accentuent

Taïwan a dévoilé jeudi le premier sous-marin de construction nationale de l’île, une avancée majeure dans ses capacités de défense alors que les tensions avec la Chine continuent de s’intensifier.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a dévoilé le sous-marin, baptisé Hai Kun en hommage à un poisson de la mythologie chinoise appelé kun, affirmant que « l’histoire se souviendra à jamais de ce jour ».

« Dans le passé, un sous-marin de fabrication nationale était considéré comme impossible, mais aujourd’hui, un sous-marin conçu et construit par nos compatriotes est devant vous », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de lancement.

« La construction d’un sous-marin est la concrétisation concrète de notre résolution de protéger notre pays », a poursuivi Tsai. « Les sous-marins constituent un équipement important permettant à la marine taïwanaise de développer une puissance de combat asymétrique en termes de stratégie et de tactique. »

La société taïwanaise CSBC Corp. a dirigé la construction du sous-marin, qui a nécessité sept années de conception et de construction.

Les États-Unis ont poussé Taïwan à développer des stratégies de guerre asymétriques en investissant dans des armes plus petites et plus légères, comme des sous-marins de taille réduite.

Le sous-marin sera lancé dans un port de Kaohsiung, où il commencera les tests avant de se diriger vers l’océan. Si tous les tests réussissent, le sous-marin sera remis à l’armée de l’île.

Le ministère chinois de la Défense a répondu jeudi à la présentation du sous-marin, affirmant que Taiwan « s’engageait sur la voie de sa propre destruction ».

« Peu importe le nombre d’armes achetées par le Parti démocrate progressiste, cela ne fera pas obstacle à la tendance générale à la réunification avec la mère patrie », a déclaré le colonel Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale.

Les récents exercices militaires de Pékin près de Tawain ont exacerbé les tensions entre les deux gouvernements.

La semaine dernière, la Chine a fait voler 103 avions de guerre à proximité et au-dessus de l’île sur une période de 24 heures, ce que le ministère de la Défense de l’île a qualifié de nouveau record récent. Un jour plus tard, 55 avions supplémentaires de l’APL ont été détectés près de l’île par les forces armées taïwanaises de la République de Chine.

