Taïwan : des navires de guerre canadiens et américains traversent le détroit

Un navire de guerre de la marine américaine et une frégate canadienne ont effectué mardi un transit de routine par le détroit de Taiwan, ont annoncé les militaires des deux pays, à un moment de tension militaire accrue entre Pékin et Taipei.

Le transit était le deuxième en un mois par un navire de la marine américaine, et le deuxième conjointement par les États-Unis et le Canada en moins d’un an, depuis octobre 2021.

Alors que la Chine a condamné la mission, affirmant que ses forces “avaient averti” les navires, ces dernières années ont vu des navires de guerre américains, et parfois ceux de nations alliées telles que la Grande-Bretagne et le Canada, naviguer régulièrement dans le détroit.

De tels voyages irritent la Chine, qui revendique Taiwan malgré les objections du gouvernement démocratiquement élu de l’île.

“Une coopération comme celle-ci représente la pièce maîtresse de notre approche d’une région sûre et prospère”, a déclaré la marine américaine dans un communiqué.

Le destroyer lance-missiles Higgins de la classe Arleigh Burke et la frégate Vancouver de la classe Halifax de la Marine royale canadienne ont transité par un couloir dans le détroit qui se trouve au-delà de la mer territoriale de tout État côtier, a-t-il ajouté.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a déclaré qu’en tant que nation du Pacifique, son pays était profondément engagé à maintenir la stabilité et la prospérité mondiales dans la région indo-pacifique.

“Le transit de routine d’aujourd’hui dans le détroit de Taiwan démontre notre engagement en faveur d’un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères de Taiwan a salué l’action.

“Cette opération à travers le détroit de Taiwan est, plus encore, une démonstration concrète de l’opposition résolue des alliés démocratiques aux tentatives d’expansion de la Chine”, a-t-il déclaré.

Le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de Chine a déclaré que ses forces surveillaient les navires et les “avaient avertis”.

“Les forces du théâtre sont toujours en état d’alerte maximale, contrent résolument toutes les menaces et provocations, et défendent résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, a-t-il déclaré dans un communiqué, utilisant sa formulation habituelle pour de telles réponses.

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que les navires avaient navigué vers le nord à travers la voie navigable et que ses forces avaient observé la mission, mais que “la situation était normale”.

Il a déclaré plus tard qu’il avait suivi 12 avions chinois traversant mercredi la ligne médiane du détroit, qui sert normalement de tampon non officiel mais que la Chine traverse désormais presque quotidiennement.

Une visite à Taïwan début août de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a provoqué la colère de la Chine, qui a ensuite lancé des exercices militaires près de l’île qui se sont poursuivis, bien qu’à une échelle beaucoup plus réduite.

L’étroit détroit de Taiwan a été une source fréquente de tensions militaires depuis que le gouvernement vaincu de la République de Chine s’est enfui à Taiwan en 1949 après avoir perdu une guerre civile avec les communistes, qui ont établi la République populaire de Chine.



