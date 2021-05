Taïwan déploie des restrictions à l’échelle de l’île après que son décompte de coronavirus a doublé en une semaine

Les autorités sanitaires de l’île, qui est revendiquée par la Chine comme faisant partie intégrante de son pays, ont annoncé mercredi qu’elles portaient l’alerte Covid-19 au niveau 3, en signalant 275 nouveaux cas. Quelque 267 de ces cas ont été classés comme des transmissions nationales.

L’alerte de niveau 3 sera en place jusqu’au 28 mai au moins, a déclaré le centre de commandement central des épidémies de Taiwan lors de l’annonce de la décision.

La nation insulaire dispose d’un système d’alerte à quatre niveaux et n’avait jamais dépassé le niveau 2 avant la semaine dernière, lorsque les bordures de niveau 3 ont été imposées dans la capitale, Taipei. Le niveau d’alerte plus élevé signifie que les entreprises non essentielles sont fermées et que les citoyens doivent porter des masques en tout temps lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur domicile.

Les rassemblements sont également fortement limités en dessous du niveau d’alerte, les personnes n’étant pas autorisées à se réunir en groupes de plus de 10 à l’extérieur ou cinq à l’intérieur.

Taïwan a extrêmement bien résisté à la pandémie, enregistrant seulement environ 1 000 cas en plus d’un an. La situation a cependant changé ces dernières semaines, les autorités ayant signalé plus de 100 nouveaux cas transmis au niveau national pendant cinq jours consécutifs. Malgré l’augmentation rapide des cas de coronavirus, le système de santé de l’île n’a pas été débordé, a déclaré le ministre de la Santé Chen Shih-chung, exhortant le public à ne pas paniquer.

«À l’heure actuelle, la capacité médicale est suffisante, alors ne vous inquiétez pas,» Chen a déclaré, insistant sur le fait qu’un verrouillage complet n’était pas nécessaire pour le moment.

Les nouveaux cas ont augmenté lundi, avec 333 cas transmis au pays et deux autres cas importés enregistrés. Le décompte de tous les temps de l’île a doublé au cours de la semaine dernière, se situant actuellement à la barre des 2260. Quelque 14 personnes ont succombé à la maladie à travers l’île.

