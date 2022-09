Taïwan déploie des canons anti-drones sur les îles au large

Cette décision fait suite à plusieurs incidents impliquant des drones qui seraient arrivés de Chine continentale

L’armée taïwanaise a annoncé vendredi le déploiement de canons anti-drones sur les îles au large de Kinmen et Matsu, à la suite de plusieurs incursions de drones provenant prétendument de la partie continentale de la Chine.

Kinmen et Matsu sont des groupes de petites îles du détroit de Taiwan, contrôlées par Taipei mais situées plus près du littoral chinois.

L’armée taïwanaise a déclaré que les troupes avaient reçu des armes anti-drones dans le cadre de son approche flexible pour faire face aux menaces entrantes.

Les appareils brouillent la fréquence utilisée par la station au sol pour se connecter au drone, ce qui fait que l’avion devient incontrôlable et s’écrase.

Taïwan a signalé plusieurs incursions de drones cette semaine et a accusé la Chine de les envoyer pour « saper la paix et la stabilité ».

Jeudi, un drone a été abattu près des îles Kinmen. Des balles réelles ont été tirées sur “civil” drone après avoir ignoré plusieurs avertissements, selon Taipei.

Des canons anti-drones ont déjà été utilisés par les troupes taïwanaises, qui ont repoussé samedi un drone au-dessus des îles Kinmen, a indiqué le ministère taïwanais de la Défense dans un communiqué.

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de la Chine, qui considère l’île de 23,5 millions d’habitants comme faisant partie de son territoire.

Les tensions ont éclaté entre Taipei et Pékin depuis la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan le mois dernier. La Chine a lancé une réponse furieuse, lançant des exercices massifs dans le détroit de Taiwan et imposant des restrictions commerciales sur l’île.

Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a approuvé des ventes d’armes de plus de 1,1 milliard de dollars à Taïwan, provoquant une nouvelle réaction de colère de la Chine, qui a déclaré que l’accord portait atteinte à sa souveraineté et a envoyé le “faux signaux” à “forces séparatistes” sur l’Ile.