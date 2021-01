TAIPEI: Le ministère taïwanais des Affaires économiques a déclaré dimanche qu’il avait reçu des demandes par les voies diplomatiques pour aider à atténuer une pénurie de puces pour le secteur automobile et qu’il avait demandé aux entreprises technologiques locales de fournir une «assistance complète».

Les constructeurs automobiles du monde entier ferment des chaînes de montage en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui, dans certains cas, a été exacerbée par les actions de l’ancienne administration Trump contre les principales usines de puces chinoises, selon des responsables de l’industrie.

La pénurie a affecté Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Volkswagen, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles et d’autres constructeurs automobiles.

Le gouvernement de Taiwan, qui abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), a déclaré avoir été contacté par des gouvernements étrangers à propos du problème.

« Depuis la fin de l’année dernière, les canaux diplomatiques ont en effet reçu des demandes des pays concernés en raison de la pénurie de puces automobiles », a déclaré le ministère des Affaires économiques, après que les médias aient rapporté que le ministre allemand de l’Economie Peter Altmaier avait écrit au gouvernement taïwanais à propos du problème. .

Le ministère a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu la lettre de l’Allemagne et ne pouvait pas commenter son contenu.

Le ministère a déclaré que les principaux constructeurs automobiles internationaux ne sont pas des clients directs des fabricants de puces à semi-conducteurs taïwanais, mais que d’autres fabricants de puces automobiles passent des commandes auprès des fabricants taïwanais et les vendent aux constructeurs automobiles.

« La situation de l’offre et de la demande est également étroitement liée aux plans des usines de puces automobiles pour réduire les stocks pendant la saison morte », a déclaré le ministère.

Il a déclaré avoir entamé des discussions avec les fournisseurs de puces nationaux en réponse aux demandes d’autres pays et « a demandé aux fabricants de puces de fournir une assistance complète ».

TSMC, dans un communiqué, a déclaré que la question des pénuries de puces pour les constructeurs automobiles était très importante pour eux.

«C’est notre priorité absolue et TSMC travaille en étroite collaboration avec nos clients automobiles pour résoudre les problèmes de prise en charge de la capacité», a-t-il déclaré.