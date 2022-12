Taïwan décrit l’ampleur des “exercices de frappe” de Pékin

Les responsables chinois ont déclaré que cette décision était une réponse à la “provocation” américaine

Pékin a lancé des manœuvres navales et aériennes à grande échelle autour de Taïwan, impliquant des dizaines d’avions, quelques jours après l’engagement de Washington de fournir une aide militaire supplémentaire à Taipei.

Au total, 71 chasseurs à réaction, avions anti-sous-marins, avions de guerre électronique et drones de reconnaissance, ainsi que sept navires de guerre, ont été repérés près de Taïwan au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Défense de l’île autonome.

Taipei a brouillé ses propres jets et navires de la marine, et a également utilisé des batteries de missiles terrestres, pour surveiller le mouvement des forces de Pékin.

Pékin a annoncé le lancement de “exercices conjoints d’attaque par le feu” autour de Taïwan dimanche. Un colonel appelé les drills “une réponse résolue à la collusion et à la provocation croissantes des États-Unis et de Taïwan”, ajoutant que l’Armée populaire de libération prendrait “toutes les mesures nécessaires” pour défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

Vendredi, le président Joe Biden a signé la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2023, un projet de loi de dépenses qui autorise jusqu’à 2 milliards de dollars de prêts militaires à Taïwan au cours des cinq prochaines années.

Lire la suite La Chine répond à la “provocation” américaine

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement obtenu son indépendance de la Chine. Pékin considère l’île comme une partie inaliénable de son territoire et considère l’aide militaire et diplomatique étrangère aux autorités locales comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

“Cette loi, au mépris total des faits, amplifie le récit de la” menace chinoise “, s’immisce de manière flagrante dans les affaires intérieures de la Chine”, a déclaré samedi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le colonel supérieur Tan Kefei, porte-parole du ministère de la Défense de Pékin, a déclaré que “L’Armée de libération du peuple chinois sera, comme toujours, prête à sauvegarder résolument la réunification nationale et l’intégrité territoriale du pays.”