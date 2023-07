Taïwan déclare que l’armée de l’air et la marine chinoises effectuent des exercices de masse près de l’île

La Chine a mené un exercice militaire à grande échelle au large des côtes de Taiwan.

Des avions de combat sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan.

Taïwan commence ses exercices militaires Han Kuang le 24 juillet.

L’armée de l’air et la marine chinoises organisent un exercice à grande échelle impliquant des avions de chasse, des bombardiers et des navires de guerre au sud et au sud-ouest de Taïwan, selon le ministère de la Défense de l’île autonome.

La Chine, qui revendique Taiwan démocratique comme son propre territoire, a envoyé des avions de guerre dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan, ou ADIZ, intensifiant régulièrement ces dernières années la pression militaire sur le gouvernement de l’île.

La Chine a organisé des jeux de guerre autour de Taïwan en août dernier et à nouveau en avril.

Depuis août, la Chine fait régulièrement voler des avions militaires à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan, qui servait auparavant de barrière non officielle entre les deux territoires.

Pékin n’a pas exclu le recours à la force pour prendre le contrôle de Taïwan.

Le ministère de la Défense de Taïwan, dans un communiqué publié mercredi, a déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, il avait détecté 32 avions de l’armée de l’air chinoise entrant dans l’ADIZ de l’île.

L’avion comprenait quatre bombardiers H-6 à capacité nucléaire, qui ont volé vers le sud de Taïwan et dans le Pacifique avant de retourner en Chine, selon une carte partagée par le ministère.

Tard mardi, le ministère a déclaré que les avions de l’armée de l’air chinoise agissaient en coordination avec des navires chinois pour effectuer un entraînement conjoint au sud de Taïwan, et que quatre navires de guerre chinois étaient engagés dans des « patrouilles de préparation au combat ».

Taïwan a envoyé ses propres avions et navires pour surveiller les activités chinoises, a ajouté le ministère.

L’ADIZ est une zone plus large que Taïwan surveille et patrouille pour donner à ses forces plus de temps pour répondre aux menaces.

La Chine n’a pas commenté les derniers exercices ou les autres que Taiwan a signalés au cours du dernier mois environ.

En juin, Taïwan a déclaré que huit avions de combat chinois avaient franchi la ligne médiane et s’étaient approchés de la zone contiguë de l’île, située à 24 milles marins (44 km) au large de ses côtes.

Une grande affiche montrant un soldat descendant en rappel à partir d’une corde est vue à l’extérieur du bâtiment d’une station de radiodiffusion militaire à Taipei. AFP Sam Yeh/AFP

Taïwan définit son espace territorial à 12 milles marins (22 km) de sa côte, bien que le gouvernement n’ait pas signalé d’avions chinois entrant dans la zone contiguë ou dans l’espace aérien territorial de Taïwan.

Le gouvernement taïwanais rejette les revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seul le peuple de l’île peut décider de son avenir.

Il se prépare pour ses exercices militaires annuels Han Kuang, qui commencent le 24 juillet.

Ils devraient se concentrer sur la défense du territoire, la préservation des forces et la coordination civilo-militaire.

Des soldats prennent position lors de l’exercice militaire Han Kuang, qui simule l’invasion de l’île par l’Armée populaire de libération (APL) de Chine à Pingtung, à Taïwan. L’armée taïwanaise lance cinq jours d’exercices de tir réel impliquant toutes les forces de l’armée pour repousser des attaques simulées depuis la Chine. Getty Images Annabelle Chih/Getty Images La brigade blindée du sud de Taïwan démontre ses compétences au combat lors d’exercices militaires à tir réel dans le comté de Pingtung, dans le sud de Taïwan. AFP Sam Yeh/AFP

Certains des exercices simuleront une attaque de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise et les efforts de l’armée taïwanaise pour préserver ses forces, a déclaré mercredi aux journalistes le général de division Lin Wen-huang, chef de la section de planification des opérations conjointes du ministère de la Défense.

Il y aura également une simulation d’attaque aérienne de l’APL sur l’aéroport international de Taiwan Taoyuan.