Taïwan dans la tourmente politique alors que la Chine intensifie ses intimidations militaires

Taïwan a sombré dans la tourmente politique intérieure moins d’une semaine après l’entrée en fonction du nouveau président Lai Ching-te, alors même que le pays faisait face à une pression militaire croissante de la Chine.

Des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup de jeunes partisans du parti démocrate progressiste de Lai, ont manifesté vendredi contre les efforts de l’opposition visant à imposer une expansion radicale des pouvoirs du Parlement qui limiterait sévèrement l’administration du président.

La confrontation est survenue alors que l’armée chinoise menait une deuxième journée d’exercices autour de Taiwan qu’elle a qualifié de « punition » contre Lai, un ardent défenseur de l’indépendance de facto de son pays.

Pékin considère Taiwan comme faisant partie de son territoire et menace de l’annexer par la force si Taipei refuse indéfiniment de se soumettre à son contrôle.

Vendredi, l’Armée populaire de libération a envoyé des combattants, des bombardiers armés de missiles réels et des navires de guerre dans les zones situées au large de la côte est de Taiwan.

Par ailleurs, les garde-côtes chinois ont déclaré avoir mené des patrouilles de maintien de l’ordre à l’est de Taïwan, comprenant des inspections simulées de navires – un avertissement implicite selon lequel Pékin pourrait tenter de forcer le pays, fortement dépendant des importations d’énergie et de nourriture, à se soumettre à un blocus.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré vendredi que 62 avions de l’APL et 27 navires de guerre opéraient autour de l’île.

Des combattants taïwanais en patrouille. Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que l’Armée populaire de libération chinoise avait utilisé vendredi 62 avions dans l’espace aérien autour de l’île. © Ministère de la Défense de Taiwan/Handout/Reuters

La Chine a mis fin au dialogue avec le gouvernement taïwanais et a intensifié ses intimidations militaires après l’arrivée au pouvoir du prédécesseur de Lai, Tsai Ing-wen, également membre du PDP, en 2016. Mais elle a réagi encore plus vivement à l’investiture de Lai, l’accusant de « provocations » et de « tromperie ». ».

Dans son discours inaugural lundi, Lai a exhorté ses compatriotes à « démontrer notre détermination à défendre notre nation ». [ . . . ] face aux nombreuses menaces et tentatives d’infiltration en provenance de Chine ».

Toutes les parties doivent « s’opposer à l’annexion et protéger la souveraineté ; et personne ne devrait envisager d’abandonner notre souveraineté nationale en échange du pouvoir politique », a-t-il ajouté.

Mais la réforme parlementaire, que le DPP, les juristes et de nombreux groupes civiques ont dénoncée comme une prise de pouvoir inconstitutionnelle, a ouvert la voie à une confrontation bipartite.

Le Kuomintang (KMT), parti d’opposition, et le plus petit parti du peuple taïwanais, qui peuvent ensemble rassembler une majorité à l’Assemblée législative, ont adopté la plupart des propositions lors d’une session marathon vendredi, ralentie uniquement par les retards procéduraux constants du DPP. Le vote devrait se poursuivre mardi.

Les modifications proposées font d’un délit passible d’un an de prison maximum le fait pour des représentants du gouvernement de mentir lors d’audiences parlementaires et prévoient de lourdes amendes pour ceux qui ne coopèrent pas pleinement avec les législateurs.

On s’attendait à ce que l’opposition fasse obstruction à la nouvelle administration, a déclaré Lev Nachman, politologue à l’Université nationale Chengchi de Taipei.

« Mais ces changements ont le potentiel non seulement de bloquer Lai, mais aussi d’annuler une grande partie de ce qui a été fait au cours des huit dernières années », a-t-il déclaré. « Dans le pire des cas, cela se transformerait en une chasse aux sorcières contre tout fonctionnaire. [the opposition] veut voir disparaître.

Les changements élargissent les pouvoirs d’enquête du Parlement, lui permettant d’exiger des informations classifiées de l’armée, un changement qui a suscité des inquiétudes quant aux fuites de renseignements vers la Chine à un moment où Taiwan cherche à renforcer ses défenses. Les amendements prévoient également de lourdes amendes pour les groupes de la société civile, les entreprises et les individus qui ne satisfont pas aux demandes de témoignage des législateurs.

Nachman a déclaré que les dispositions obligeant les responsables militaires à témoigner pourraient mettre en péril des projets de défense clés tels que la construction de sous-marins de fabrication locale à Taiwan.

La controverse a été exacerbée par la décision de la majorité parlementaire de voter les amendements sans trop de délibérations et avec un simple vote à main levée.

La législation précipitée « sape les fondements démocratiques de Taiwan » et viole les « principes fondamentaux du constitutionnalisme démocratique », a déclaré l’Association du barreau de Taiwan.

Alors que le DPP considère Taiwan comme un pays indépendant, le KMT le définit comme faisant partie d’une plus grande nation chinoise et estime que Taipei devrait rechercher davantage de dialogue avec Pékin.

Les législateurs du DPP ont accusé l’opposition de collusion avec le Parti communiste chinois. Contestant la tentative de forcer la divulgation de documents militaires, le député du PDP Kuo Po-wen a demandé aux législateurs du KMT : « Voulez-vous obtenir des renseignements que vous pourrez ensuite apporter en cadeau lors de votre prochaine visite en Chine ? »

L’opposition affirme que le système politique de Taiwan donne trop de pouvoir au président.

« Dans quel pays au monde l’exécutif n’est-il supervisé par personne ? a déclaré Wu Tsung-hsien, président du comité judiciaire et principal architecte des propositions du KMT.