Taiwan n’est « pas à vendre » et ne fait pas non plus partie de la Chine, a déclaré le ministère taïwanais des Affaires étrangères, réprimandant Elon Musk qui a qualifié l’île de « partie intégrante de la Chine ».

« Écoutez, Taiwan ne fait pas partie de la RPC et certainement pas à vendre ! » Ministre des Affaires étrangères de Taiwan Joseph Wu a déclaré mercredi soir sur X, également anciennement connu sous le nom de Twitter. La RPC fait référence à la République populaire de Chine, le nom officiel de la Chine.

Le message était en réponse à un commentaire fait par Musk lors de la conférence de presse. Sommet All-Inqui s’est tenu récemment à Los Angeles.

« Je pense que je comprends bien la Chine. J’y suis allé plusieurs fois et j’ai rencontré des hauts dirigeants à de nombreux niveaux… pendant de nombreuses années », a déclaré Musk. « Je pense que j’ai une assez bonne compréhension en tant qu’étranger de la Chine. »

Taiwan est gouvernée indépendamment de la Chine depuis que l’île s’est séparée du continent lors d’une guerre civile en 1949. Pékin continue de considérer Taiwan comme une partie de son territoire qui devrait être réunie au continent, par la force si nécessaire.

Musk, PDG de X, SpaceX, ainsi que constructeur de voitures électriques Tesla a poursuivi en disant : La politique de la Chine « a consisté à réunifier Taiwan avec la Chine. De leur point de vue, c’est peut-être analogue à Hawaï ou quelque chose comme ça, comme une partie intégrante de la Chine qui ne fait arbitrairement pas partie de la Chine ».

