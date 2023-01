Taïwan craque un prétendu réseau d’espionnage chinois – médias

Un ancien capitaine de l’armée de l’air est soupçonné d’avoir recruté au moins six officiers militaires pour recueillir des renseignements, selon CNA

Les autorités taïwanaises ont arrêté quatre officiers militaires soupçonnés d’espionnage pour Pékin, ont rapporté mercredi les médias locaux. Trois autres agents impliqués dans l’affaire auraient été libérés sous caution.

Selon l’Agence centrale de presse taïwanaise (CNA), les forces de l’ordre ont arrêté un capitaine à la retraite de l’armée de l’air et trois officiers en service actif. Les sept suspects avaient tous été amenés au bureau du procureur pour interrogatoire dans la ville méridionale de Kaohsiung mardi.

À la suite de l’interrogatoire, quatre personnes sur sept ont été arrêtées, dont le capitaine identifié comme étant Liu, un commandant surnommé Sun et deux lieutenants-commandants portant les noms de famille Liu et Kung. Trois autres officiers ont été libérés après avoir payé des cautions à hauteur de 100 000 à 200 000 nouveaux dollars taïwanais (3 260 à 6 500 dollars).

L’accusation soupçonne que le capitaine à la retraite a commencé à espionner pour Pékin en 2013 après sa retraite, en utilisant ses relations personnelles pour mettre en place un réseau d’espionnage. Au cours des années suivantes, il aurait recruté au moins six officiers, recevant des paiements d’un montant compris entre 6 500 et 23 000 dollars pour ses services via une société écran.

Commentant le rapport, le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que l’affaire avait été révélée par des dénonciations de militaires. Le ministère a également noté que le “Toute l’affaire est entrée dans le processus judiciaire”, mais a refusé d’entrer dans les détails.

Ces dernières années, Taipei et Pékin ont échangé à plusieurs reprises des accusations d’espionnage, le ministère de la Défense de Taïwan décrivant les efforts clandestins chinois comme un “menace sérieuse”. L’une des plus grandes affaires d’espionnage a eu lieu en 2021, lorsque les autorités de Taipei ont enquêté sur l’ancien vice-ministre de la Défense Chang Che-ping pour ses liens présumés avec un agent chinois. Plus tard, cependant, il est devenu un témoin dans son affaire, ce qui a conduit à l’inculpation de deux officiers militaires de haut rang.

Pendant ce temps, en 2020, la Chine a affirmé avoir capturé plusieurs personnes espionnant pour Taïwan, alléguant avoir résolu plus de 100 cas dans le cadre de son opération de contre-espionnage.

Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois souverain dans le cadre de sa politique “Une seule Chine”. Depuis 1949, l’île est dirigée par des nationalistes qui ont fui le continent avec l’aide des États-Unis après avoir perdu la guerre civile chinoise au profit des communistes.