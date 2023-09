Taïwan construit une flotte de drones pour affronter Pékin — RT World News

Taipei affirme faire face à des « menaces incessantes et substantielles » de la part de l’armée chinoise.

Taïwan s’apprête à produire des milliers de drones militaires et commerciaux supplémentaires dans le cadre d’un projet de modernisation destiné à contrer toute éventuelle attaque chinoise, selon un livre blanc officiel publié par l’île.

Dans son rapport sur la défense nationale pour 2023, l’armée a présenté son intention d’étendre considérablement la flotte de drones de Taipei, affirmant qu’elle avait déjà conçu cinq nouveaux drones. « drones destinés à l’armée » à « faire face aux menaces hostiles ». Citant des provocations présumées de la Chine, le journal indique que Taiwan viserait à construire 700 drones militaires et 7 000 drones conventionnels supplémentaires d’ici 2028.

« Avec la montée en puissance de la RPC, le paysage géopolitique du Pacifique occidental a formé une posture de compétition entre grandes puissances » dit le document, ajoutant que Taiwan est « à l’avant-garde… des systèmes politiques rivaux » et doit faire face à « des menaces incessantes et substantielles d’invasion militaire de la part de la RPC ».















L’effort du drone fait partie d’un « Plan quinquennal de renforcement des forces » entrepris par le gouvernement taïwanais, qui implique également des achats militaires étrangers supplémentaires, le développement d’armes nationales, une formation conjointe avec les alliés et une campagne de recrutement. Les autorités de l’île ont mis en garde de plus en plus fort contre une potentielle invasion chinoise ces derniers mois, citant l’activité militaire de Pékin dans l’espace aérien et les eaux autour de Taiwan.

La Chine a lancé plusieurs séries de jeux de guerre dans la région à la suite de réunions de haut niveau entre des responsables américains et taïwanais au cours de l’année dernière, y compris une simulation de blocus massif après la visite de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à Taipei en 2022.

Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain et revendique le droit de reprendre la zone par la force si nécessaire. Il a critiqué à plusieurs reprises les accords d’armements étrangers avec Taiwan – notamment ceux conclus par les États-Unis – en insistant sur le fait que d’autres États ne devraient entretenir aucune relation directe avec Taipei.

Le livre blanc taïwanais poursuit en affirmant que l’île sert de zone géographique « pivot » pour contenir la Chine, et a salué la coopération en matière de sécurité avec Washington pour « aider à renforcer nos capacités défensives. » Le document comprenait une carte des bases américaines dans le Pacifique, montrant une longue liste d’installations bordant la côte chinoise.

Un précédent rapport publié par Taipei en juillet indiquait que la force de drones de l’île était « largement en infériorité numérique » par Pékin et appelé à combler cet écart. Il a indiqué que l’armée ne disposait que de quatre types de drones et d’une flotte numérotée dans le pays. « des centaines » – contre plus de 50 modèles exploités par la Chine, qui disposerait de dizaines de milliers d’engins sans pilote.