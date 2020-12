La présidente Tsai Ing-wen a déclaré vendredi qu’un accord commercial bilatéral entre Taiwan et les États-Unis renforcerait le soutien américain à l’île au milieu de ce qu’elle considère comme une pression de la Chine.

Tsai a fait cette déclaration dans un message enregistré à l’American Legislative Exchange Council après avoir reçu son International Pioneer Award for Leadership.

«J’ai hâte de progresser sur la conclusion d’un accord commercial bilatéral avec les États-Unis, notre deuxième partenaire commercial et notre plus important allié en matière de sécurité», elle a souligné. «Un tel accord renforcerait encore notre partenariat économique et commercial étroit, et renforcerait également le soutien américain à Taiwan face à l’intimidation incessante de l’autre côté du détroit.»

L’accord bénéficie du soutien bipartisan des politiciens américains, selon le chef de Taïwan, qui estime que le partenariat Taiwan-États-Unis «Offre d’énormes opportunités de croissance.»

L’armée taïwanaise s’est récemment plainte du vol des avions de combat chinois au-dessus de la ligne médiane sensible du détroit de Taiwan, qui est un tampon non officiel entre les deux côtés. Tsai a dit qu’elle le ferait «Ne cessez jamais de rechercher une relation pacifique et stable entre les deux rives», mais il a été clairement indiqué que l’augmentation du budget de la défense de l’île contribuera à assurer la sécurité de Taiwan.

Tsai avait déclaré plus tôt qu’elle était convaincue que les canaux de communication avec Washington resteraient sous la nouvelle administration américaine. Les chaînes de télévision taïwanaises ont également montré des images non datées du dirigeant de l’île en discussion au bureau présidentiel de Taipei avec Jake Sullivan, qui a été choisi par Joe Biden comme conseiller à la sécurité nationale.

Le prix international des pionniers est décerné aux dirigeants qui illustrent un engagement envers le marché libre, des principes gouvernementaux limités et soutiennent la liberté à la fois dans leur propre pays et à l’étranger.

La politique de Pékin envers Taiwan est basée sur la « Une Chine » principe. La Chine s’est opposée à plusieurs reprises à tout contact entre de hauts responsables américains et des dirigeants taïwanais et a condamné la décision américaine de vendre des armes à l’île.

