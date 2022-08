Taïwan condamne la Chine, son “voisin diabolique”, après le tir de missiles lors d’exercices militaires | Nouvelles du monde

Le Premier ministre taïwanais a qualifié la Chine de “voisin d’à côté diabolique” après que son armée a commencé des exercices de tir à balles réelles autour de l’île.

Su Tseng-chang a déclaré aux journalistes à Taipei, la capitale, qu’il pensait que la Chine détruisait arbitrairement le détroit de Taiwan – la voie navigable la plus utilisée au monde – avec ses exercices militaires, et que ses actions étaient condamnées par d’autres pays voisins et le reste du monde.

Pékin admet qu’il y a eu des tirs réels mais qu’il s’agissait de “tirs de missiles de précision” dans le cadre d’exercices de sa marine, de son armée de l’air et d’autres départements dans six zones entourant l’île.

Le Japon dit qu’il a été contraint de protester Chine après que cinq des missiles ont atterri à l’intérieur de sa zone économique exclusive.

Les exercices ont été motivés par une visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi cette semaine, et visent à démontrer la réponse de la Chine aux mesures prises par l’île autonome pour consolider son indépendance de facto vis-à-vis de la domination chinoise.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile, tandis que les États-Unis disposent de nombreux moyens navals dans la région.

Ces vidéos circulant sur les réseaux sociaux chinois montreraient un exercice militaire chinois à Pingtan dans la province du Fujian



Dans un discours prononcé à Tokyo, suite à son voyage à Taïwan, Mme Pelosi a déclaré que la Chine n’isolerait pas Taiwan en empêchant les responsables américains de s’y rendre et que l’engagement de l’Amérique envers la démocratie à Taiwan “reste à toute épreuve”.

Sa décision de devenir la plus ancienne politicienne américaine à se rendre à Taïwan depuis les années 1990 a rendu furieuse Chine – et a également attiré quelques critiques plus près de chez nous. Le président américain Joe Biden a déconseillé son voyage, tandis que les alliés américains dans la région Asie-Pacifique ne se sont pas précipités pour louer sa visite en avion de 19 heures dans le cadre d’une tournée régionale.

Pendant son séjour à Tokyo, Mme Pelosi a évoqué la tempête diplomatique provoquée par la visite – avec cinq membres du Congrès américain – à Taipei.

Image:

Nancy Pelosi et la délégation du Congrès assistent à une conférence de presse à Tokyo



“Nous avons dit dès le début que notre représentation ici ne visait pas à changer le statu quo à Taiwan ou dans la région”, a-t-elle déclaré.

Image:

Un écran dans un centre commercial montre une émission d’actualités, mettant en vedette des endroits à Taïwan où l’Armée populaire de libération chinoise mène des exercices militaires



Pékin a a averti que la visite porterait atteinte aux relations sino-américaineset le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il violait gravement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.

Dans un communiqué publié juste après son arrivée à Taipei, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait déposé une vive protestation auprès des États-Unis.

Une île de 23 millions d’habitants, à 112 milles au large des côtes chinoises, Taïwan se déclare un pays indépendant et démocratique avec son propre chef, sa constitution, son système politique et son armée.

Mais avec des revendications territoriales sur l’île qui remontent à 229 après JC, le Parti communiste de Pékin la considère comme une province séparatiste de Chine qui finira par revenir sous son contrôle – par la force si nécessaire.

C’est ce qu’on appelle le principe d’une seule Chine – une reconnaissance diplomatique que Pékin est la seule puissance dirigeante légitime en Chine.

Techniquement, les États-Unis souscrivent à une version de cela – une politique d’une seule Chine – et ne reconnaissent donc pas Taïwan comme un État indépendant, conformément aux Nations Unies. Mais il entretient toujours des liens non officiels et défend l’engagement de l’île envers la démocratie.